AVIS DE DECES - Madame Sandra CHARBONNIER

SAINT-RÉMY



Catherine et Alain, ses parents ;

Lucas, son fils ;

David et Cécile,

son frère et sa belle-sœur ;

Lyhana, sa nièce ;

ainsi que toute la famille et ses amis,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Sandra CHARBONNIER

dite « Zaza »

survenu le 17 mars 2025, dans sa 51ème année.

La cérémonie sera célébrée vendredi 28 mars 2025, à 13 heures, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Sandra repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy jusqu'au lundi 24 mars à 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.