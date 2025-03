AVIS DE DECES - Monsieur Michel PARISE

GIVRY - VOREPPE - SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE



Marie Andrée, son épouse ;

Cathy et Alain,

Jean-Luc,

Florence et Frédéric,

Muriel et Yannick,

ses enfants ;

Valérie,

Alice, Pierre, Anaïs, Lucie, Noémie, Marc, Lilian, Laura, Bastien, Emilien et Luca, ses petits-enfants ;

Louise, Eliott, Emile, Adèle et Pio,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,



ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel PARISE

survenu le 16 mars 2025, à l'âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 mars 2025 à 10 heures en l'église de Givry.



Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.