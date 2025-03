"Portes ouvertes" et "marché de producteurs" au Lycée Agricole de Fontaines : deux évènements la même journée pour mieux connaitre l’établissement.

"Portes ouvertes" et "marché de producteurs" sont devenus indissociables afin de présenter filières scolaires et produits issus de productions locales.

Les "portes ouvertes" du Lycée Agricole de Fontaines offrent l’opportunité pour les futurs élèves et étudiants de découvrir l’établissement et ses filières. Les parents et élèves intéressés par les formations proposées sont passés par les divers stands d’informations tenus par les enseignants et les élèves. Ils ont pu découvrir les différentes classes, le restaurant, les chambres de l’internat, les équipements sportifs, les animaux, l’exploitation agricole… et les filières générale et agricoles avec, pour la rentrée prochaine, la possibilité de faire une préinscription licence (BAC +3)

Au cours de la journée, les visiteurs ont pu assister à des démonstrations de chiens de troupeaux de brebis.

Un concours de 25 jeunes meneurs, organisé par 3 étudiants BTS PA Elsa, Sixtine et Hugo, s’est déroulé sous le regard averti du juge Clément Fillot. 6 catégories étaient représentées, Antonin avec le veau n°204 a terminé 1er et Chloé avec le n°401 2ème. Il y avait deux autres concurrents en finale de la catégorie veau à laquelle nous avons assisté : Arthur et Thomas.

Un autre centre d’intérêt a attiré surtout les personnes du milieu agricole, le parc de contention ultra moderne qui permet de travailler sur les bovins en toute sécurité. Une démonstration réalisée par les étudiants en BTS CSE Etienne, René et Bastien, a permis au conseiller régional Fabrice Voillot de voir le fonctionnement du parc. Le conseiller régional, guidé par Pierre Botheron directeur de l’établissement de Fontaines, a visité l’établissement.

Les visiteurs ont fait la connaissance de passionnés de matériel agricole modèle réduit qui exposaient une petite partie de leurs collections. En effet l'association "Bourgogne Miniature et Diorama Agricole" (BMDA) compte 30 membres dans toute la France. Certains membres sont des anciens élèves du Lycée Agricole, là où toute l’histoire a commencé il y a une quinzaine d’années.

C'est une association de passionnés de matériel agricole. Ils reproduisent des scènes de travaux agricoles, à l'échelle 1/32.

Pour la 3ème année, la classe de BTS CS a organisé un marché de producteurs en plus du stand de présentation des produits issus de l’exploitation du Lycée et de ceux que Cassandra, Audrey, Gwendoline et Justine vendaient pour compléter le financement de leur voyage d’étude en Italie.

Le passage par le marché des 17 producteurs présents a permis aux visiteurs de découvrir tout un panel de produits et d’accessoires artisanaux locaux.

L’ambiance festive du marché de producteurs était réhaussée par la musique du groupe de "l’Orchestre de Rue Départemental".

De même sous un barnum, l’association de parents d’élèves (APE) tenait une buvette et petite restauration avec gaufres, crêpes…

A midi, le restaurant scolaire proposait une entrée au choix, un excellent plat préparé avec de la volaille du Lycée ou un plat de poisson, fromages et dessert et, pour les amateurs, du vin du Lycée viticole de Davayé.

Il n’est pas nécessaire de rappeler le chaleureux accueil de Pauline et des jeunes à la boutique qui était ouverte pour cette journée "portes ouvertes". Chacun a pu y trouver différents produits, préparations culinaires, miel fontenois, etc…

Malgré le temps pas très propice et froid, une bonne fréquentation d’environ 1800 visiteurs a été comptabilisée.

C.Cléaux