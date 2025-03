Buxy : Spectacle dansant avec "Mimi Rose Quartet" au profit de la ligue contre le cancer Dimanche 30 MARS Salle des fêtes 17h00

Le Comité local de BUXY de la Ligue contre le Cancer propose aux amateurs de belles chansons et aux amateurs de danse une soirée spectacle sur un répertoire des années 1940- 1960

Le groupe "MIMI ROSE QUARTET" vous divertira avec la chanteuse Michèle Alloro, Lionnel Bey à la guitare, « Tipol » Grange à la batterie et Christophe Girard à l’accordéon.

Venez rêver et swinguer en douceur et en poésie en osmose avec une chanteuse habitée et ses musiciens.

Venez passer une belle soirée au profit des la recherche contre le Cancer.

Salle des Fêtes de BUXY dimanche 30 mars à 17 H

Entrée 12 e Réservation 0609300891