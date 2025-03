Retour de la ligne TGV Lille – Mulhouse via Dijon, Besançon, Montbard, Marne-la-Vallée et Roissy-Charles-de- Gaulle : quand la force du collectif fait bouger la ligne souligne la députée de Côte d'Or, Océane Godard

Océane GODARD, députée de la Côte-d’Or, le MEDEF Côte-d’Or, la CPME 21, l’Université Bourgogne Europe, saluent avec enthousiasme l’annonce faite ce matin par François Rebsamen, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, confirmant la possible réouverture de la ligne TGV Lille – Mulhouse au moins en ce qui concerne la portion Dijon-Roissy à compter du 1er janvier 2027.

Pour rappel, la suppression de cette ligne était intervenue en 2020, dans le contexte de la crise sanitaire. Dès 2022, François Rebsamen, alors maire de Dijon, avait lancé une pétition qui a recueilli près de 26 000 signatures.

Du côté de la région Bourgogne-Franche-Comté, Océane GODARD et les élus régionaux avaient également défendu un vœu en faveur du rétablissement de la ligne, qui a été adopté par l’assemblée régionale.

Le 21 janvier dernier, la députée Océane GODARD, a interpellé le ministre des Transports, Philippe Tabarot, il y a deux mois, par le biais d’une question orale dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale.

En parallèle, et à la suite de plusieurs rencontres avec les acteurs économiques, dont le MEDEF Côte-d’Or, Océane GODARD a lancé un formulaire à destination du tissu entrepreneurial afin d’objectiver les besoins et la fréquentation potentielle de la ligne. À ce jour, près de 50 entreprises et organisations économiques y ont répondu, témoignant de l’intérêt fort, partagé et argumenté pour sa réouverture.

Cette liaison stratégique, attendue de longue date, constitue un levier majeur pour la compétitivité, l’attractivité et la connectivité des territoires traversés. Elle facilitera les échanges économiques, universitaires et touristiques à l’échelle régionale, nationale et internationale.

La réouverture de cette ligne marque également une reconnaissance par la SNCF de son importance stratégique pour le maillage ferroviaire national, notamment pour connecter la capitale régionale et la région aux grands hubs que sont Roissy et Marne-la-Vallée, essentiels pour les entreprises exportatrices, les chercheurs, les étudiants, les habitants, les professionnels de santé comme pour les touristes.

Dans un contexte économique sensible, cette annonce constitue un signal fort et porteur d’espoir pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle démontre que la force du collectif autour d’un objectif commun peut faire bouger les lignes !

Océane GODARD et l’ensemble des acteurs restent disponibles auprès de la SNCF pour travailler en étroite concertation, afin de définir un cadencement optimal, garantissant une offre de service adaptée, régulière et utile aux usagers comme aux acteurs économiques, universitaires et touristiques.

S’ils saluent et reconnaissent cette décision attendue pour notre territoire, ils suivront avec attention et intérêt les conditions de réouverture de cette ligne annoncée pour le 1er janvier 2027.