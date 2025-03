JUDO CLUB CHALONNAIS - Kenzi BOUAÏCHA, un p’tit bonhomme qui vaut de l’or !

A l’occasion de la Coupe de France Individuelle Minimes qui se déroulait le Week end dernier au Grand Dôme de VILLEBON SUR YVETTE (en région Parisienne), 2 judokas du Judo Club Chalonnais s’étaient qualifiés pour défendre les couleurs du club et de la ville de Chalon !

Les 2 jeunes judokas n’ont pas eu le même parcours et si, malheureusement, l’aventure s’est arrêté dès la phase de poules pour Arthur MONTCHANIN (-42kg), cela ne fût pas le cas pour Kenzi BOUAÏCHA engagé dans la catégorie très dense des -38kg.

En effet, 19 poules de 3 soit 57 combattants pour tenter de décrocher le titre de Champion de France!

C’est tout en maîtrise que Kenzi remportait ses 2 combats de poules par ippon, ce qui le propulsait en phase de tableau, débutant ainsi par une victoire en 1/16ème de finale.Son combat en 1/8ème fût très accroché mais Kenzi, toujours offensif et appliqué trouvait la faille qui lui ouvrait les portes du 1/4 de finale.Là aussi, se fût très tendu, et le doute commençait à s’installer après être mal retombé sur l’épaule... Le petit bonhomme, a su se ressaisir et ne lâchait rien, remportant le combat au bout d’un suspens irrespirable par la plus petite valeur :Yuko !

Kenzi en 1/2 finale, juste incroyable !!

Déterminé comme jamais, il abordait sa 1/2 avec impatience, toujours sur l’attaque tout comme son adversaire qui lui rendait coup pour coup jusqu’à 30 secondes de la fin où ce dernier trouvait la faille pour un timide Waza Ari qu’il réussissait à conserver jusqu’au terme du combat. Il fallait maintenant à Kenzi, savoir se remobiliser pour tenter de décrocher le bronze face à un adversaire grand et gaucher. Un ultime combat où la phase mentale allait forcément être de la partie. Tout comme sa 1/2 finale, Kenzi attaquait dès l’entame du combat, ne lâchait rien, mais il en était de même en face, jusqu’à ce que Kenzi réussisse à immobiliser son adversaire mais, dans l’incompréhension générale, l’arbitre arrêtait le combat pour le reprendre debout..Flou dans le regard de Kenzi tout comme dans celui de son coach, Yann DU CLOSEL. Il fallait tout de même reprendre le combat...Après un léger passage à vide, Kenzi se remobilisait et était bien à la hauteur de cette place de 3ème. Rien au tableau de marque à la fin du temps réglementaire et il fallait donc passer par la décision d’arbitrage, qui ne fût pas pour Kenzi, malheureusement, laissant un goût amère après cette journée marathon de 7 combats.

En attendant, en terminant au pied du podium, Kenzi a prouvé qu’il avait bien sa place au plus haut niveau et qu’il fallait désormais compter sur lui dans les prochaines années !

Il a su montrer qu’avec de l’engagement et de l’application à l’entraînement, et avec de réels objectifs en tête, tout était possible même en étant issu d’un club de province.

Sa famille, venue en nombre, ses camarades d’entraînement, tous derrière leurs écrans en direct et son coach Yann, sont fiers du magnifique parcours de Kenzi et sont impatients de le voir évoluer dans le futur.