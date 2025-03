Bernard FONTANA, futur Président Directeur Général du Groupe EDF - La réaction de la CFDT Framatome

Après plus de 10 années en tant que CEO de Framatome, Bernard Fontana s'apprête à prendre

la tête du Groupe EDF en remplacement de Luc Rémont. Pour la CFDT Framatome, cette future nomination peut sembler pragmatique, elle devrait permettre au Groupe EDF de poursuivre son projet et répondre aux enjeux de relance du nucléaire, de tarification de l'électricité, de désendettement du Groupe, et ce sous réserve des conditions imposées par sa lettre de mission fixée par le gouvernement. Pour autant, l'éviction de l'actuel PDG d'EDF, après seulement 2 ans d'exercice, nous questionne.

Son projet Ambitions 2035 prenait forme, il affirmait ses positions sur le cadre économique post ARENH, la prolongation des réacteurs existants, le financement du programme de nouveaux réacteurs nucléaires en

France, le passage en régime d'autorisation pour les installations hydroélectriques... Pour la CFDT cela allait dans le sens de l'intérêt général, de la défense du service public, de la souveraineté énergétique et de la lutte contre le dérèglement climatique.

Un Groupe tel qu'EDF a besoin de stabilité et de temps pour relever ces défis majeurs. Bernard FONTANA a su porter, au sein de Framatome, une vision industrielle et stratégique tout en plaçant le dialogue social au centre des échanges. La situation économique, financière et sociale de Framatome s'est nettement améliorée au cours de ses 10 années d'exercice. Le traitement rigoureux de la crise qualité rencontrée, le redressement des comptes, l'amélioration des délais de production des composants peuvent en témoigner. Framatome relève ses défis en investissant sur les femmes et les hommes de l'entreprise et est ainsi redevenue une référence mondiale. Nous souhaitons que cela soit transposable au niveau du Groupe EDF. Bernard Fontana devra convaincre nos décideurs politiques pour concrétiser un système électrique au service de l'intérêt général et des citoyens.

La CFDT reste prudente quant à sa succession au sein de Framatome, nous souhaitons que le futur PDG s'inscrive dans la même dynamique tant sur la stratégie que sur le respect des

femmes et des hommes qui font la réussite de Framatome !