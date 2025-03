Les talents de CMA Formation Mercurey brillent aux sélections régionales WorldSkills !

CMA Formation est fier d’annoncer les excellents résultats de ses apprentis lors des sélections régionales WorldSkills des 19 et 20 mars à Dijon. Grâce à leur engagement, leur savoir-faire et l’accompagnement de leurs formateurs et maîtres d’apprentissage, 4 jeunes du CFA ont porté haut les couleurs de l’artisanat et de l’apprentissage. Cette réussite témoigne du haut niveau de compétence acquis dans les CFA de la Chambre de Métiers et d’Artisanat de Bourgogne Franche-Comté.

Un palmarès remarquable, avec notamment une médaille d'or et une médaille d'argent en boucherie :

Boucherie : Guélane Desesquel - Or

Boucherie : Jules Lattard - Argent

Boulangerie : Kyllian Cognard - Bronze

Service en restaurant : Félicitations du jury et Pass pour Marseille WorldSkills France PLUS – Océane Loisy

Ces jeunes talents sont l’incarnation de filières qui recrutent et se développent dans nos territoires. Ils démontrent que la qualité de l’accompagnement pédagogique, conjuguée à l’exigence des entreprises artisanales, permet d’atteindre des niveaux de performance exceptionnels.

Un temps de célébration et de mise à l’honneur de ces apprentis sera organisé au sein du CFA dans les prochaines semaines.

En route pour la suite de l’aventure !

Avec cette première étape franchie avec brio, certains de nos champions poursuivront l’aventure jusqu’aux finales nationales de WorldSkills à Marseille en octobre prochain. Nous leur adressons tous nos encouragements pour la suite de la compétition !