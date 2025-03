CONSEIL MUNICIPAL DE CHALON - Coup de pression de Gilles Platret ?

Visiblement, le fait que trois élus d'opposition municipale aient donné une conférence de presse en prélude au conseil municipal de ce lundi soir, n'a pas été apprécié par le maire de Chalon sur Saône. Les deux médias locaux conviés à cette conférence de presse ont joué leurs rôles en laissant des élus locaux s'exprimer, au même titre que n'importe quel élu, quelque soit son bord politique.

Une expression pas du goût du premier édile chalonnais qui l'a bien fait savoir ce lundi soir, en plénière du conseil municipal. Pression sur les élus d'opposition, pression sur tous les élus susceptibles de s'opposer à la vision majoritaire, pression sur les médias chalonnais laissant entendre que tout ce qui a été mentionné au cours de la conférence de presse de vendredi soir relevait du mensonge.

Combien de fois info-chalon.com a donné la parole à l'élu municipal Gilles Platret dans l'opposition municipale entre 2009 et 2014, au point même que certains de ses propos étaient jugés par la majorité de l'époque comme "mensongers" et "outrageux" au point de nous valoir quelques mises au point, mais nous répondions présents à chaque fois. La mémoire, ça s'entretient et pas que dans des sociétés d'histoire. Dans le pire des cas, une petite cure de ginko biloba pourrait être salutaire pour celles et ceux souffrant de troubles de mémoire.

On entre dans une période de campagne électorale, sans doute que certains propos seront mensongers pour les uns et véridiques pour les autres mais on continuera à faire notre travail au quotidien, malgré les tentatives à peine dissimulées de vouloir nous faire taire ou pour le mieux d'orienter nos publications.

Pas sûr que de crier haro sur le baudet soit la meilleure des postures alors que s'élance la campagne des municipales.

Et puis pour celles et ceux qui veulent relire l'article qui a soulevé les reproches du maire ... c'est par là !

Plus d'infos à venir sur les différentes interventions sur info-chalon.com

Laurent GUILLAUMÉ