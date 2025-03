7 714 kg de denrées récoltés en 2025 lors de la collecte alimentaire du Grand Chalon et de la FACE

Une fois encore les habitants de la région chalonnaise se sont montrés généreux à l’occasion de la collecte alimentaire, organisée par le Grand Chalon et la FACE (Fédération des Associations Chalonnaises d’Entraide) les 7 et 8 février dernier : au cours de ces deux journées 7 714 kg de denrées ont en effet été ramassés.

Le résultat officiel a été annoncé ce vendredi par Sébastien Martin au cours de la traditionnelle réception des bénévoles, qui s’est tenue dans les locaux de l’Hôtel d’Agglomération. Le président du Grand Chalon était entouré notamment par Gilles Platret, maire de Chalon, Raymond Burdin, maire de Saint-Marcel, Annie Lombard, vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi, de l’insertion et de la santé, Annie Sassignol, conseillère communautaire déléguée à l’action solidaire, ainsi que par Raphaël Jimenez, président de la FACE.

Un grand merci à tous

Le président Sébastien Martin n’a pas manqué de remercier tous les bénévoles qui se sont mobilisés début février pour assurer la réussite de l’édition 2025. Associant dans ses remerciements le rotary-club Chalon Saint-Vincent, l’Association Médico-Educative Chalonnaise, et les CCAS de Champforgeuil, Givry, Saint-Marcel et Saint-Rémy, sans oublier les magasins partenaires et l’entreprise International Paper, qui a fourni quelque 2 000 cartons afin de collecter au mieux les produits.

Une réussite qui s’est traduite par une augmentation d’1 tonne par rapport à 2024 et de plus d’1,5 tonne par rapport à 2023. A noter que les 7 714 kg ainsi récoltés seront partagés par moitié entre l’Epicerie Sociale du Grand Chalon et la FACE.

Tour à tour, les différents intervenants ont souligné que l’aide sociale aurait beaucoup de mal à exister sans la force du bénévolat. Cela s’est encore vérifié cette année et ce ne sont pas les bénéficiaires toujours plus nombreux qui s’en plaindront…

Gabriel-Henri THEULOT