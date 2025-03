En présence de Thibault Guilly, Directeur Général de France Travail, Sébastien Martin s'est félicité de la baisse du chômage sur le Grand Chalon

A l’occasion de l’ouverture de la 7ème édition du Salon de l’Emploi du Grand Chalon, Sébastien MARTIN, Président de l’agglomération s'est félicité des résultats positifs du territoire en matière d’emploi en présence du Thibault GUILLUY, Directeur Général de France Travail. En déplacement à Chalon-sur-Saône, ce dernier a pu constater les leviers mis en œuvre par l’agglomération pour favoriser la création d’emplois et la montée en compétences des salariés.



Selon les dernières données publiées par France Travail, le taux de chômage sur le bassin d’emploi du Grand Chalon s’établit désormais à 6,6 %1. Nettement inférieur à la moyenne nationale qui est à 7,3 %, ce taux enregistre donc une baisse marquée par rapport au trimestre précédent (6.9 % au troisième trimestre 2024) et conséquente sur les dernières années (7,8% au dernier trimestre 2018).



Soutenue par la dynamique de créations d’emplois industriels (+1000 emplois industriels créés depuis 2019 / 2000 nouveaux emplois attendus d’ici 2030) et l’ouverture d’usines sur sa zone industrielle SaôneOr (9 usines construites ou à construire depuis 2018), cette baisse est le fruit d’une stratégie locale ambitieuse menée par l’agglomération (création de nouveaux diplômes, aménagement de foncier économique, soutien à l’innovation...).



"Il s’agit d’une très bonne nouvelle ! Cette baisse est la preuve que la mobilisation locale de tous les acteurs pour lutter contre le chômage est une clef de réussite. Nous sommes fiers de voir nos efforts de création d’emplois et d’attractivité économique porter leurs fruits, d’autant plus dans un contexte économique complexe. Le Grand Chalon continue de s'affirmer comme un territoire où il fait bon vivre et travailler." — Sébastien Martin, Président du Grand Chalon