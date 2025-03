Saint-Vincent Tournante 2026 - La boutique en ligne est lancée pour préparer l’événement à Maranges

La boutique en ligne officielle de la Saint-Vincent Tournante Maranges 2026 est ouverte. Vous y retrouverez une grande variété d’articles à l’effigie de la Saint-Vincent Tournante Maranges 2026 : de l’affiche officielle à la casquette, en passant par le verre collector.

Mode de fonctionnement : Click and collect uniquement (pas d’envoi)

Les conditions de retrait sont précisées en préambule de la boutique

Rendez-vous sur www.saintvincent2026.fr pour en profiter.



Un réseau de points de vente partenaires

En parallèle de la boutique en ligne, vous pourrez retrouver ces articles dans plusieurs points de vente partenaires, notamment :

- La Cité des Climats et Vins de Bourgogne à Beaune

- L’Office de Tourisme de Chalon-sur-Saône

Mais également et sans être exhaustif, à l’Office du Tourisme de Beaune, d’Autun, à l’Athenaeum à Beaune, à la boutique du lycée agricole de Fontaines, dans certaines magasins Gamm Vert / Coopérative Bourgogne du Sud, à la Cave des Hautes-Côtes Nuiton-Beaunoy à Beaune, au Château du Clos de Vougeot, à la fromagerie Delin, au caveau des vignerons de Marsannay, chez Menager Cadeaux à Chalon-sur-Saône, au bar l’Oval à Couches, à la Cave du Val d'Or à Nolay, et au salon de coiffure Art Création à Santenay.

Tous les articles peuvent également être commandés auprès de la mairie de Dezize-lès-Maranges et récupérés sur rendez-vous.



La Saint-Vincent Tournante Maranges 2026 : une année de festivités !

L’organisation de la Saint-Vincent Tournante Maranges 2026 sera présente sur de nombreux événements partenaires tout au long de 2025. Ce sera l’occasion d’échanger avec eux, de se renseigner sur l’événement, de se porter volontaire comme bénévole ou partenaire, et bien sûr, d’acheter des goodies !

1re étape : Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise – 28 et 29 mars 2025 à Givry

Une virée dans les Maranges pour fêter le printemps : Du côté des Maragnes

Tous les ans, lors du week-end de Pâques, c’est l’occasion de venir déguster les vins d’une vingtaine de domaines de l’appellation dans une ambiance conviviale. Rendez-vous, cette année le samedi 19 et dimanche 20 avril 2025 à Sampigny-lès-Maranges, en guise d’entrainement avant la grande fête de Janvier 2026. Ces journées vineuses accueillent chaque année les visiteurs avec un programme riche. Tour à tour, l’un des 3 villages devient le lieu de rendez-vous pour les amateurs de vins et ouvre les portes de plusieurs domaines pour faire déguster les productions de l’AOC Maranges. Des randonnées dans le vignoble sont également organisées et une petite restauration à manger du bout des doigts est disponible. Des animations rythment le week-end et donnent le LA d’une ambiance enjouée.

Plus d’informations sur : www.vins-maranges.fr