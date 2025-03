Marathon des vins de la côte Chalonnaise : le retour en images de la foulée des petits ceps

Comme à l’accoutumée, cette 7ème édition du marathon des vins de la côte Chalonnaise a accueilli deux départs de courses destinés aux plus jeunes : la foulée des petits ceps.

Le retour en images avec Info Chalon.

Ainsi, à 15h et à 15h30 ce sont plus de 350 bambins qui ont pris le départ mythique du marathon pour un parcours de 800 mètres pour 2017 à 2020 et 1,5 km pour les 2014 à 2016.

Tous ont franchi la ligne d’arrivée aux côtés des adultes sous l’œil fier de leurs parents !

À l’arrivée : une médaille, un sac avec leur diplôme de finisher et bien sûr un copieux goûter !

L’association MCV2 remercie vivement les bénévoles en charge de ces deux courses qui permettent aux plus jeunes de pouvoir profiter du marathon !



Amandine Cerrone.