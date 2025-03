Le Super Loto de l'Élan Chalon, un succès jamais démenti

De nombreux lots étaient à gagner dont un bon d’achat de 1000 euros. Plus de détails avec Info Chalon.

Dimanche 30 mars 2025, l'association Élan Chalon organisait son Super Loto au Colisée. 320 personnes sont venues pour se divertir et tenter de gagner un des nombreux lots dont un bon d'achat de 1000 euros, un baby-foot offert par René Pierre, une Smart TV, un ordinateur portable et plus de 2000 euros de bons d'achat.

Un loto en 14 parties animé par Jean-Marc Jacquet et Hugo Broux en charge du boulier.

Si tout le monde ne gagne pas forcément, l'essentiel était ailleurs. Les participants étaient surtout venus pour un moment de partage et de convivialité.

Et ça tombe bien, la convivialité étant un des axes de développement de l'association Élan Passion, un club familial par excellence.

«Et un peu le sport !», ironise Christine Juillot, la présidente de l'association (en photo avec Sandra Cléaux, l'emblématique coach de l'équipe de basket fauteuil de l'Élan Chalon).

«Une belle édition», ajoute cette dernière car vous avez été 320 personnes à répondre présent.

Pour profiter du même climat positif et d'une ambiance festive, les personnes intéressées pourront se rendre en automne — «juste avant les fêtes de fin d'année», précise Christine au Colisée — pour son loto gourmand et festif.

Vous voilà prévenus.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati