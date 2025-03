Réalisation du bassin de lutte contre les inondations en Messant à Saint-Désert

Après avoir réalisé le bassin des Moulins en fin d’année 2024 de capacité 1500 m3, c’est le dernier, et le plus important ouvrage concernant la lutte contre les inondations qui est en cours de réalisation à proximité du hameau de La Saule.

Ces deux bassins protégeront efficacement le hameau de Bassevelle et également tout le bas du village le long de la rue des Anciennes Halles.

Les travaux de défrichement par l’entreprise JOLY viennent d’être réalisés et l’appel d’offres aux entreprises est lancé par le cabinet d’étude R2S.

Une capacité de 3 000 m3 permettra d’apporter la touche finale sur la protection du village, ce bassin aura pour fonction de stocker provisoirement les eaux de ruissellements provenant des côteaux viticoles du Mont avril et du Mont Pourroux et une partie des ruissellements du hameau de Cercot de Moroges.

Il restera deux projets à finaliser : le reméandrement de la rivière dans le parc de la pêcherie (printemps 2025) et la réalisation d’une noue (en 2026) à proximité du Club hippique de Cocloyes pour achever le plan de protection élaboré par la commune, avec l’aide technique et financière du Grand Chalon, et programmé par l’équipe municipale pour ce mandat 2020-2026.