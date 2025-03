La vigilance entre voisins : plus de 40 personnes réunies à la salle Gressard

En présence du commandant Boyer, du lieutenant Perral et du chef de la police municipale de la commune, Erick Lefebvre, ainsi que des adjoints et conseillers municipaux, ce sont plus de 40 personnes qui étaient là pour cette réunion des voisins vigilants.

L’occasion d’aborder les points effectués mais aussi les projets de sécurité pour la commune :

*Concernant la vidéo-protection : la première phase au centre bourg est active tandis que la seconde phase qui équipera, l’entrée et la sortie de l’artère de la commune est à venir.

Au total : ce sont 16 caméras détectrices de plaque d’immatriculation et 21 caméras d’ambiances qui sont en place ou en prévision au sein de la commune.

*Au total, ce sont 72 points de surveillance qui sont assurés par le dispositif voisins vigilants.

Ces derniers indiquent une très bonne coopération avec la Police Municipale.

*Un recrutement du 4ème agent de police municipale est prévue d’ici 2 à 3 mois.

*Erick Lefebvre a ainsi rappelé les missions à venir pour son équipe (liste non exhaustive) : le permis piéton pour les scolaires avec un dispositif de circuits dans les écoles, des points mensuels avec les équipes éducatives du collège, des actions préventives avec les seniors pour les sensibiliser notamment aux arnaques informatiques et démarchages à domicile.

Des patrouilles de nuit sont également prévues cet été.

