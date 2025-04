À l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme

L'autisme, dont les manifestations sont décrites sous l'intitulé de troubles du spectre de l'autisme (TSA), est un trouble permanent du développement neurologique. Se manifeste dès la petite enfance (avant l'âge de 36 mois), l'autisme a des conséquences à différents niveaux et degrés sur les sphères développementales de l'enfant. Les conséquences ont le plus souvent des répercussions au niveau de l'autonomie, des interactions et de la participation sociales de la personne autiste.

Ce trouble neuro-développemental touche environ 1 naissance sur 100, soit environ 7 500 bébés chaque année, selon le ministère de la Santé.

Les personnes autistes subissent encore aujourd'hui de nombreuses discriminations et méconnaissances, d'où l'importance de continuer à s'informer.

«Étant papa d'un petit champion autiste sévère qui s'appelle Pierre, le handicap de mon fils c'est 24h sur 24h, 365 jours par an mais le 2 avril, c'est la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et cette journée a son importance car on peut voir dans les médias, les journaux, les réseaux sociaux, les familles ou enfants, ados et adultes autistes s'exprimer, expliquer leur handicap pour le faire comprendre à tous et aussi savoir que c'est pas parce que l'on est atypique que l'on peut pas avoir les mêmes droits que les personnes neurotypiques», nous explique Anthony de Magalhães (ici en photo prise lors d'une journée de sensibilisation auprès de la police municipale de Chalon-sur-Saône).

«Aujourd'hui, je peux dire que les prises en charges se dégradent et j'en parle en toute connaissance de cause car je suis concerné par ces dégradations qui impactent le quotidien de mon fils mais aussi celui de nombreuses autres familles avec qui j'ai échangé. Par exemple, le fait que les familles ne vont plus avoir de prises en charge de transport individuel pour leurs enfants. Une situation qui me concerne. Il faut savoir que le fait de changer la routine d'un jeune enfant autiste peut provoquer un changement de comportement chez celui-ci», pousuit le Saône-et-Loirien.

En effet, comme l'indique la Haute autorité de santé (HAS), les personnes autistes ont une adhésion à des habitudes ou des rituels considérés comme non fonctionnels. Il s'agit ici de la difficulté pour les personnes autistes à changer leurs habitudes. Ce comportement est lié au fonctionnement alternatif des fonctions exécutives.

Anthony a également fait référence à ce père de famille normand qui s'est enchaîné aux grilles de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de son département pour avoir une solution pour sa fille.

«Aujourd'hui, je ne dirais pas que les choses avancent mais quand on se dit que tout va bien, vous vous retrouvez à avoir une vague de difficultés pas prévue qui fait que le gouvernement ne se rend pas compte mais ils font de la "mise en danger de la vie de famille" car des parents qui travaillent à temps plein et qui vont se retrouver à devoir déposer son enfant à un point de rendez-vous pour prendre un minibus comment on fait ? On va devoir arrêter de travailler pour emmener notre enfant !», ajoute le père de famille qui ne cache pas son exaspération,«cela me rappelle, dans mon expérience personnelle, à l'époque où mon ancien employeur m'avait dit textuellement :"Tu fais ch*er avec ton fils, t'avais qu'à pas le faire !"».

Ambiance...

Dernier conseil d'Anthony : porter du bleu le 2 avril pour soutenir cette journée.

La sensibilisation à l'autisme et aux troubles du neuro-développement dans le Chalonnais, c'est tout le mois d'avril :

▶ Le 2 avril à Chalon-sur-Saône : Prévention sur le sécurité routière

▶ Le 4 et 9 avril à Chalon-sur-Saône : Médiation animale

▶ Le 5 avril à Chalon-sur-Saône : Ciné-Relax au Mégarama Chalon

▶ Le 7 avril à Saint-Rémy : Présensation dispositif de répit

▶ Le 16 avril à Saint-Marcel : Conférence soins somatiques

▶ Le 23 avril à Chalon-sur-Saône : Conférence sur les actions

Toutes ces actions sont gratuites (sauf la séance de cinéma) et nécessitent une réservation. Plus d'informations sur le programme et les horaires : www.legrandchalon.com ou au 03 85 46 14 57.

(Photos gracieusement fournies par Anthony de Anthony de Magalhães)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati