Maintien du lycée de Velet à Étang-sur-Arroux pendant 3 ans : Aurélien Dutremble revendique la victoire

La Région présidée par Marie-Guite Dufay, avait annoncé il y a un an sa volonté de fermer et de déménager le lycée de Velet à la fin de cette année scolaire 2024-2025 sur Autun. Le 31 mars 2025, le Conseil régional a changé d’avis et confirmé conjointement avec le Ministère de l’Agriculture et le Rectorat que, finalement, elle maintiendra l’établissement à Étang-sur-Arroux durant les trois prochaines années.



Aurélien DUTREMBLE, député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire et ardent défenseur du maintien de l’établissement à Étang-sur-Arroux, réagit à la décision prise et au sursis accordé à un l’établissement créé depuis 24 ans et qui forme aux métiers de la forêt.



« Au conseil régional, comme à l’Assemblée Nationale, j’ai répété que la fermeture du lycée de Velet à Étang-sur-Arroux était injustifiable. J’ai multiplié dans ce dossier les courriers, les interventions pour faire bouger les lignes jusqu’auprès de deux ministres de l’agriculture Marc Fesneau et Annie Genevard a qui j’ai pu faire entendre que le transfert de l’activité à Autun faisait l’unanimité contre lui et que surtout une décision de fermeture définitive du lycée forestier d’Étang-sur-Arroux serait indéniablement une faute majeure et une erreur historique. Le délai accordé de 3 ans est une première victoire pour l’Avenir. Avec les élus locaux, les professionnels de la filière bois et les habitants d’Étang-sur-Arroux, je m’en félicite. Cette période de sursis de trois ans est une première victoire, mais il est désormais essentiel d’utiliser ce temps pour démontrer que le maintien de cet établissement dans un village de 1700 habitants est non seulement possible, mais indispensable pour notre territoire ! »

Aurélien Dutremble



Député de Saône-et-Loire