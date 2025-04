Coup de gueule d'un cycliste envers des piétons à Chalon

Cet après midi je circulais en vélo dans le couloir réservé aux bus et aux cyclistes quand une brave dame a traversé devant moi avec une poussette ( donc un enfant dedans) sur un passage piéton alors que le feu piéton était rouge non contente de l'avoir alerté elle m'a rétorqué qu'elle était sur un passage piéton et prioritaire, je lui ai répondu qu'un feu rouge était aussi valable pour les piétons . Certe malgré mon âge j'ai encore des réflexes et évité l'accident. Piétons vous n'avez pas tout les droits le code de la route vous concernent aussi et sachez madame que votre comportement aurait pû conduire trois personnes à l'hôpital dont votre enfant, la prochaine fois respectez au moins les couleurs des feux si ce n'est pour vous faites le pour votre enfant .

Patrick