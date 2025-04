Portes Ouvertes Harley-Davidson Chalon-sur-Saône : un week-end de folie à ne pas manquer !

Avis aux passionnés de motos, aux amateurs de sensations fortes et aux amoureux de l’esprit Harley : Les portes ouvertes de votre concession Harley-Davidson Chalon-sur-Saône sont de retour les samedi 5 et dimanche 6 avril, et cette édition promet d’être incroyable !

Un programme qui va vous faire vibrer !

DJ Centan & Diego pour une ambiance enflammée et un max de good vibes !

Braseiro pour savourer des grillades succulentes et authentiques.

Food-Trucks pour régaler tous les bikers et gourmands en quête de saveurs.

Destockage XXL à la boutique : c’est l’occasion parfaite pour adopter un look qui envoie du lourd !

Horaires : 9 h – 18 h non-stop pour profiter sans limite !

Gagnez une Harley pour 10 € seulement !

C’est le moment de tenter votre chance ! Une tombola exceptionnelle à l’occasion du 30e anniversaire Harley Davidson Chalon vous permet de remporter un STREET BOB 114 Édition Limitée 30th Anniversaire.

Billets en vente dès maintenant à la concession.

Et pour les vrais passionnés : un tee-shirt collector 30th acheté = un ticket de tombola offert !

Lieu : Harley-Davidson Chalon-sur-Saône

Harley-Davidson Chalon-sur-Saône

Concessionnaire officiel

9, rue des Loches – SEVREY (71100)

Tél. : 03 85 93 32 00

Page Facebook : https://www.facebook.com/central.twinavenue/