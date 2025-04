Prévention et Bien vieillir deux thèmes abordés à la porte ouverte des "Amaltides" de Châtenoy le Royal.

Faire de la prévention contre les chutes, tester et évaluer les capacités physiques et psychiques, c’était possible à l’occasion de la Journée Nationale de la Gérontologie le 27 mars.

Tous les visiteurs de plus de 60 ans et vivant à domicile ont pu bénéficier gratuitement, d’une évaluation des capacités et risques de fragilité sur les six fonctions essentielles : vision, audition, cognition, santé mentale, mobilité et nutrition.

Les personnels de santé de la Résidence Les "Amaltides" de Châtenoy le Royal avaient préparé différents tests simples et ludiques sur l’application numérique du programme ICOPE.

Développé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et promu par le Gérontopôle du CHU de Toulouse, le programme ICOPE a pour objectif de permettre au plus grand nombre de vieillir en bonne santé.

Fanny psychomotricienne et Pierre cadre de santé faisaient passer les tests pour toutes les personnes qui le voulaient.

A l’issue des tests, si aucune fragilité n’est repérée, cette évaluation pourra être renouvelée tous les 6 mois à titre de prévention et si une ou plusieurs fragilités sont repérées, une orientation vers un professionnel de santé peut être recommandée pour une évaluation approfondie et un suivi personnalisé.

Corinne a joué le jeu et a fait les tests avec Pierre. Il faut noter que les tests se déroulaient dans des pièces dédiées et relèvent de la confidentialité médicale.

Les chutes restent encore un des risques les plus courant chez les personnes âgées ; selon l’OMS environ 1/3 des plus de 65 ans et la moitié des plus de 85 ans chutent au moins une fois par an avec toutes les conséquences que cela engendre : hospitalisation, perte d’autonomie, peur de retomber…

Le Dr Nabila Kendira médecin coordinateur de formation gériatre et Fanny psychomotricienne ont fait une conférence interactive sur tout ce qui peut être fait pour éviter les chutes.

Cela commence par une adaptation de son logement : retirer les tapis, aménager de larges passages, meubles hauts mais pas trop, etc… Il faut aussi se maintenir en bonne forme physique en faisant du sport et de l’activité physique modérée, environ 2h30 par semaine, stimuler sa mémoire, garder du lien social…

Fanny a, en plus des explications, fait des démonstrations : par exemple sur la manière de se lever d’une chaise en s’aidant soit des accoudoirs, soit de ses genoux pour prendre appui et se lever plus facilement.

Ergothérapeute et professionnel en activités physiques adaptées sont à même d’aider pour pouvoir se maintenir en forme et/ou améliorer sa condition physique.

Tout un programme bien expliqué par les professionnels de l’établissement qui ont fait l’objet de questions de la part des résidentes présentes et des membres de leur famille.

L’établissement est sous la responsabilité d’Estelle Verne directrice : « nous avons une capacité d’accueil de 88 places, actuellement 54 personnes travaillent à Châtenoy, du cuisinier aux soignants. Nous avons des chambres seules ou pour couples… »

Un petit goûter a été offert après la conférence, goûter fait maison : cookies, gâteaux, le tout accompagné de boissons non alcoolisées.

C.Cléaux