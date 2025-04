21e Journée de Fédérale 2, RTC 21 Antony 27 : Des antoniens revanchards!

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, 6 avril à 15 heures 15, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait dans le cadre du match de la 19e journée de Fédérale 2 (poule 1), l’équipe d’Antony qui est 7ème au classement général à 2 points des chalonnais et qui totalise 59 points pour 12 victoires et 8 défaites.

Une équipe, qui reste sur une belle victoire à domicile lors de la 20ème journée sur le SCUF sur le score sans appel de 33 à 7. Une équipe qui s’était inclinée à Bourges (33-15) et à Lons (39-28) mais qui avait corrigé Pontarlier (56 à 21). Des chalonnais qui devaient donc se méfier de leurs adversaires qui à seulement 2 points peuvent encore rêver des phases qualificatives.

Le RTC lui, 5ème avec 61 points pour 12 matchs gagnés, 1 nul et 7 défaites, reste intraitable à domicile avec les victoires contre le Creusot (20 à 11) contre Ris Orangis (14 à 12), Meaux (27 à 3), Pontarlier (47 à 17), le SCUF (38 à 32) et Auxerre (29 à 20). De plus au match aller, le 7 décembre 2024 les chalonnais s’étaient imposés à Antony sur le score de 23 à 20, donc ils devaient à nouveau rééditer cette performance.

Des chalonnais très confiants à domicile qui se devaient devant leur public de franchir l’obstacle Antoniens qui se présentait à eux pour conforter leurs points en vue des phases qualificatives. Surtout que Bourges à égalité de points des chalonnais jouent à domicile contre Meaux, Lons à 1 point, reçoit Le Creusot et Ris Orangis à 2 points se déplace au SCUF.

Le résumé de la rencontre et la fiche technique de la rencontre

Terrain: Souple Conditions atmosphériques : Bonnes

Vent : 50 Km/H tourbillonnant Affluence : 500 personnes

Entraineurs Chalon: Christophe Cabadaïs et Clément Camuset

Pour Antony: Gabriel Oriol assisté de Steve Segemal

Très bon arbitrage de Benoit MOESTUS (Ligue AURA) assisté à la touche d’Antony Schreider et de Michel Roussote

Délégué du match: Jean Louis GRAS (Ligue BGFC)

Carton jaune pour Chalon : Paquelet 25’

Carton blanc pour Antony: Lambert (39’)

Rentrées côté Chalon-sur-Saône : Spinel (46’), Greneron (54’), Fernandes, Guy, Boillereaux (57’), Loubet et Gonon (71’)

Rentrées côté Antony: Haddou (46’), Righi et Machado (51’), Bayle (62’) Darthout (67’), Metivie et Dube 72’

Physionomie 1ère mi-temps :

Les supporters et les joueurs chalonnais ont vite compris que les joueurs d’Antony n’étaient pas venus pour faire de la figuration et s’en laisser compter. D’ailleurs à l’échauffement quand l’entraineur adjoint, murmure à son effectif : « Qu’aujourd’hui c’est leur finale ! ». On a vite compris que ce n’est pas un bon présage ; des antoniens qui vont maitriser leur sujet face à des chalonnais valeureux mais qui pêchent par excès de précipitation.

15 h 10: C’est Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône et assisté de Pierre Carlot qui va lancer la partie du début du match.

Le match débute à 15 heures 15 par les antoniens

L’équipe d’Antony investit d’entrée de jeu le camp chalonnais et pousse les chalonnais à la faute pour obtenir une pénalité à 25 mètres des poteaux côté droit qui ne sera pas transformée par Travers (2‘). Après 5 minutes d’entrée de jeu compliqués les chalonnais perforent la défense visiteuse pour s’installer dans le camp Antonien et sur un grand nombre de pénal-touches sifflées en faveur des chalonnais, un maul progressif va permettre au chalonnais Goyaux d’aplatir le cuir dans le camp visiteur pour un essai non transformé par Paquelet (Chalon 5 Antony 0, 10’).

Mais les joueurs d’Antony réagissent immédiatement et suite à une action collective, l’arrière Collin va percer la défense chalonnaise pour un essai en coin. Essai qui sera transformé par Travers (Chalon 5 Antony 7, 14’). Chalon poussé dans ses retranchements et qui sur un mauvais geste de Paquelet va être sanctionné d’une nouvelle pénalité à 25 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Travers (Chalon 5 Antony 10, 27’). Les chalonnais motivés par l’enjeu qui vont repartir de l’avant et sur une faute d’un joueur d’Antony pour un ballon gardé au sol, obtiennent une pénalité transformée par Paquelet (Chalon 8 Antony 10, 30’). Si le jeu s’équilibre, les chalonnais se veulent offensifs mais alors que l’on joue la dernière minute de jeu, sur une passe mal assurée d’un chalonnais, depuis ses 22 mètres, Lecoq récupère la passe et après avoir traversé tout le terrain avec des chalonnais aux trousses, aplatit le cuir au milieu des poteaux. Essai qui sera transformé par Travers (Chalon 8 Antony 17, 40’). C’est sur ce score que la mi-temps sera sifflée.

Physionomie deuxième mi-temps :

On sent que la motivation des Antoniens est toujours omniprésente en 2ème mi-temps et qu’ils n’ont pas l’intention de laisser s’échapper cette rencontre. Même s’ils seront dominés en toute fin de rencontre par une succession de fautes sifflées contre eux, ils ne lâcheront rien. Côté chalonnais, on a peut-être fait une faute de statégie quand au lieu de tenter une pénalité à 30 mètres des poteaux, on a voulu faire une pénal-touche qui n’a pas abouti. Surtout que cela aurait permis aux chalonnais de passer devant au score (18 à 20, 63') et peut-être démobiliser les adversaires mais cela on le saura jamais !

2ème mi-temps (16 H 10)

Chalon rentre sur le terrain déterminé et occupe le camp adverse tout de suite pour obtenir une pénalité à 40 mètres des poteaux qui sera transformée par Paquelet (Chalon 11 Antony 17, 42’). Antony retourne dans le camp chalonnais pour une domination récompensée par une nouvelle pénalité transformée par Travers (Chalon 11 Antony 20, 48’). Le temps presse pour les chalonnais qui n’ont plus le choix que d’aller presser les antoniens, ce qu’ils font suite à un nouveau maul progressif et un nouvel essai en force de l’opportuniste Goyaux. Essai qui sera transformé par Paquelet (Chalon 18 Antony 20,53’). Les équipes se rendent coup pour coup et le jeu s'équilibre sur les domination de terrain mais Antony sent alors le danger et sur une occupation dans le camp chalonnais va finir de concrétiser sa domination par un essai entre les poteaux du pilier Mendes, essai qui sera transformé par Travers (Chalon 18 Antony 27, 71’). Les chalonnais en encaissant cet essai non plus le choix, ils doivent se lancer à l’attaque du camp visiteur et capitaliser des points au plus vite. C’est d’ailleurs ce qu’ils vont faire par une domination stérile où ils seront récompensés d’une première pénalité à 22 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Paquelet (Chalon 21 Antony 27, 77’). Chalon qui investira la solide défense des antoniens et si de nombreux avantages seront sifflés en faveur des locaux, la défense adverse restera imperméable et rien ne passera, pour une victoire logique des visiteurs sur le score de 21/27.

Côté journalistique, si toute l’équipe chalonnaise est à féliciter pour sa détermination, l’homme du match sera Goyaux dont les percussions et les percées dans la défense adverse méritent les félicitations.

Côté antoniens, on a aimé l’état d’esprit de cette équipe revancharde (match perdu à l’aller) dont la motivation mérite d’être récompensée.

Pour les chalonnais, tout n’est pas perdu car les défaites de Ris Orangis au Scuf 34 à 22 et la défaite chez lui de Bourges contre Meaux 25 à 36 permet aux chalonnais de pouvoir espérer. En effet, une victoire la semaine prochaine à Ris Orangis permettrait aux chalonnais d’accéder aux phases qualificatives alors qu’Antony recevra le leader le PUC.

Lors de ce match, on notait la présence de Gilles Platret Maire de Chalon-sur-Saône, de Pierre Carlot, Adjoint aux sports à la ville de Chalon, de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S.

Clin d’œil à Benoit Leguay Conrard, sponsor et fervent supporter du RTC,

Lors du match d’ouverture l’équipe B du RTC Chalon a dominé son sujet sur le score de 46 à 38 face aux antoniens et se qualifient pour les phases qualificatives!

Souhaitons bonne chance aux chalonnais qui se rendent dimanche prochain à Ris Orangis

(à suivre sur info-chalon, la réaction de l’entraineur d’Antony, Gabriel Oriol.)

J.P.B