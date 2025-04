CARNET ROSE - Bienvenue à Esmée

Esmée BION est née le premier avril à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant d'Océane FATET après Léana, 7 ans et demi et le premier enfant de Florian BION. La maman est agent hôtelier aux urgences de l'hôpital de Chalon et le papa est conducteur de machines automatisées. La petite famille réside à Cuisery. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé !