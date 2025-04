Finances, investissements, il était l’heure des bilans et des projets lors du conseil municipal de Crissey.

Le conseil a commencé par prendre acte des décisions prises par le maire concernant des petits montants de travaux et autres besoins.

L’adjoint aux finances monsieur Johan Filleule a abordé les délibérations indispensables au bon fonctionnement de la commune, à savoir les présentations des comptes.

Pour 2024 la commune présente une situation financière saine avec un excédent de 478 034,03 €.

Avant la présentation du Budget primitif, le conseil a validé la non augmentation des taux communaux pour 2025, précisant que la base peut et sera certainement modifiée par l’Etat.

Le budget prévisionnel 2025 a été présenté par l’adjoint aux finances mettant en avant les gros investissements dont celui de la rénovation de la salle des fêtes qui représente un montant de 2 296 000€.

En investissement les recettes et les dépenses sont à l’équilibre à hauteur de 2 583 495,52€ et en fonctionnement les dépenses et les recettes s’équilibrent à 3 087 262,03€ soit un budget total pour la commune de 11 341 515€

Le conseil a alloué la même subvention qu’en 2024 au CCAS soit 9000€ pour l’année 2025. Ce maintien de la subvention a été possible grâce à l’excédent reporté sur 2025.

Le conseil a eu aussi à débattre et voter sur le bail de la MAM, les demandes de subventions des associations crissotines, sur la mise en place de conventions d’utilisation des salles…

Le conseil a donné son aval pour le réaménagement de la cour d’école après étude par R2S. Une demande de subvention est en cours pour financer en partie les travaux.

Catherine Lauriot 1ère adjointe a traité les informations et questions diverses.

C.Cléaux