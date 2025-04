Une soirée spectacle organisée par le Comité local de Buxy de la Ligue contre le Cancer avec le groupe "Mimi Rose Quartet".

Le Comité local de Buxy de la Ligue contre le Cancer a proposé aux amateurs de belles chansons et aux amateurs de danse une soirée spectacle sur un répertoire des années 1940 - 1960 le dimanche 30 mars à la salle des fêtes.

Marie Rose Desbriere déléguée locale pour la Ligue contre le Cancer a remercié madame le maire Dominique Lanoiselet maire de Buxy, le public de leur présence et les bénévoles de leur participation à cette manifestation.

C’était un vaste répertoire de chansons françaises que l’auditoire a découvert à travers la voix de la chanteuse Michèle Alloro, allant de Michel Berger en passant par Nino Ferrer, Colette Renard, Nicoletta, Piaf et bien d’autres.

Michèle était accompagnée dans son tour de chants par Lionel Bey à la guitare, « Tipol » Grange à la batterie et Christophe Girard à l’accordéon.

Une pause pour permettre au public et aux musiciens de se désaltérer et le spectacle a repris dans un tout autre registre plus Pop, plus rock, plus jazzy.

Les Rolling Stones, Goldman, différents groupes et chanteurs/chanteuses interprétés par Michèle ont fait monter l’ambiance. Parmi les spectateurs, les danseurs et danseuses ont investi le parquet, rock, madison, jerk, etc…, pour une fin de soirée réussie.

Les 18 bénévoles du comité local buxynois auraient souhaité un peu plus de monde mais l’ambiance était bien présente à ce show du "Mimi Rose Quartet".

C.Cléaux