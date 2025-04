Le "Skatepark" du Champliard, espace de liberté, de créativité et de sport porté par le conseil municipal des jeunes de Champforgeuil.

Le projet, bien plus qu’une simple infrastructure, répond à une demande forte des jeunes de Champforgeuil et des environs.

Samedi matin 5 avril 2025, à la zone de loisirs du Champliard, le "skatepark" flambant neuf a été inauguré et mis officiellement en service.

En présence du sénateur Jérôme Durain, de Dominique Melin et Alain Gaudray conseillers départementaux, de Sébastien Martin président du Grand Chalon, des élus, des jeunes membres élus au CMJ et d’habitants, Annie Sassignol maire de Champforgeuil a prononcé son discours d’inauguration : « C’est accompagnée par le soleil dans cette belle zone de loisirs que je suis fière, aujourd’hui, de célébrer l’inauguration de notre tout nouveau Skatepark, un projet qui nous tenait à cœur et qui devient enfin réalité grâce à l’engagement collectif de notre commune.

Ce "Skatepark", qui a coûté 118 000€, est le fruit d’une collaboration exemplaire entre le conseil municipal des jeunes, notre commune et nos partenaires financiers. Je tiens à remercier ici la précieuse aide de l’Etat et de la Région qui ont contribué à hauteur de 55% du montant HT. Leur soutien témoigne de l’importance accordée aux initiatives locales et à l’épanouissement de nos jeunes.

Les services du Grand Chalon nous accompagnent dans l’étude d’un aménagement d’accès à cette zone de loisirs ; le conseil départemental vient de nous allouer une participation à hauteur de 5200€… Je suis convaincue que ce Skatepark sera un lieu de rencontres, de progrès et de partage pour tous les passionnés de glisse de notre commune. Alors sans attendre, je déclare officiellement ouvert le "Skatepark" de Champforgeuil ! Et que les démonstrations sportives commencent ! »

Madame le maire a particulièrement remercié Julien qui encadre les jeunes du CMJ et l’association "Roue libre" pour son engagement et son soutien tout au long du processus.

Jérôme Durain : « les skates sont des équipements très prisés par notre jeunesse et en plus il est dans la nature dans cet espace naturel préservé… »

Alain Gaudray et Sébastien Martin ont pris à leur tour la parole pour féliciter toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet.

Juste avant les démonstrations par les jeunes et leur trottinette, Annie Sassignol a coupé le ruban, symbole officiel de cette inauguration.

C.Cléaux