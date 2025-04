Les pissenlits s'invitent de nouveau en cuisine

On les croise souvent au bord des chemins lors de nos balades, mais on pense rarement à les ramasser pour les consommer. Les pissenlits sont pourtant une source importante de minéraux et de vitamines, et aident à détoxifier le foie, tout comme à réguler le transit. On aurait donc tort de s'en priver ! Et si vous n'avez pas vraiment d'idées recettes pour les déguster, suivez le guide…



EN SALADE COMME EN BEIGNETS

Si vous avez envie d'agrémenter vos plats avec des pissenlits, cueillez-les dans des endroits qui ne sont pas exposés aux pesticides ni aux abords des chemins où les chiens font leurs besoins… Choisissez des fleurs bien fraîches et jeunes, puis plongez-les dans un bol d'eau froide pour enlever les saletés ou les éventuels petits insectes. Égouttez-les ensuite pour éliminer l'excès d'eau.

Pour les déguster, vous pouvez les incorporer dans vos salades (en ayant pris soin de retirer les tiges vertes qui sont trop amères), accompagnés de tomates, concombres et radis. Vous pouvez également les faire sauter dans une poêle avec un peu d'ail et de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Assaisonnez-les avec du sel, du poivre et un zeste de jus de citron, et le tour est joué !



À l'apéritif, vous pouvez concocter des beignets de pissenlits en trempant les fleurs dans la pâte avant de les faire frire. Il suffira de les accompagner d'une sauce au fromage blanc. Enfin, revisitez votre pesto préféré en mixant les pissenlits avec des noix, de l'ail, du parmesan, de l'huile d'olive et du sel, que vous pourrez savourer avec des pâtes ou des viandes grillées.



M.K