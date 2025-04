Pendant les vacances, découvrez le yoga adultes-enfants pour les 5-10 ans

Si vous avez envie de partager un moment de qualité et de pleine présence avec votre enfant (ou petit-enfant), venez participer à un atelier de yoga adulte-enfant. Une heure pour pratiquer des postures de yoga ludiques et partager la joie de bouger ensemble, se détendre, respirer : une belle bulle de complicité ! Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà pratiqué le yoga pour participer. S'ouvrir au jeu, ne pas se prendre au sérieux, essayer, recommencer, tout est déjà là.

Ces ateliers animés par Aurélie Gaullet-Moissenet, professeure de yoga, sont proposés par le Hatha Yoga Club une fois par trimestre au moment des vacances scolaires. Les places sont limitées à 10 binômes adulte-enfant. Il est possible pour un adulte de venir avec deux enfants.



Le prochain atelier aura lieu le mercredi 23 avril à la Maison des Sports de 10h à 11h.

Une participation aux frais de 15 € par enfant et par atelier est demandée, en plus de l'adhésion annuelle (de 5 ou 15 €) pour l'adulte. Les inscriptions peuvent se faire en ligne via la plateforme sécurisée HelloAsso ( https://www.helloasso.com/associations/hatha-yoga-club/boutiques/ateliers-de-yoga-2024-2025 ) ou en contactant l'équipe du Hatha Yoga Club (06 52 89 55 01, [email protected] ).