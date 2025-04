SNCF - Le train dérouleur défile sur la région Bourgogne-Franche Comté

SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, réalise des travaux de remplacement de fils de contact caténaires sur 3 axes entre Paris et Lyon, entre Dijon et Vallorbe (Suisse) ainsi qu’entre Dijon et Saint-Amour dans le Jura, du 17 février au 10 octobre 2025 sans impact sur la disponibilité du réseau ferroviaire.