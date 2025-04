Un peu plus de 80 classards ont défilé dans les rues de Châtenoy-le-Royal pour la Vague des classes en 5.

Ce vendredi 4 avril, un évènement s’est déroulé dans les rues de Châtenoy le Royal, une manifestation pacifiste dans une bonne ambiance, en musique avec la traditionnelle vague des conscrits.

Après la distribution des chapeau, cocarde et billet d’entrée pour le buffet, les classards se sont regroupés devant la mairie et un certain nombre a accompagné Monsieur le Maire, Vincent Bergeret, Madame le sénateur Marie Mercier, des élus et des civils jusqu’au monument aux morts où une gerbe a été déposée.

Les conscrits, ou classards, ont ensuite défilé de la mairie jusqu’à la Maison de retraite les Amaltides afin de saluer les pensionnaires. Les voitures de l’association "Vol’en Tacots" ont transporté les classards les moins valides.

La "Banda Desperados" a fait une aubade devant la maison de retraite en l’honneur de Simone Charles résidente centenaire. Monsieur le maire lui a remis le chapeau et la cocarde des 100 ans.

Lucie Terrien âgée de 30 ans cette année, employée à la résidence Les Amaltides, a, elle aussi, reçu son chapeau et sa cocarde correspondant au trentenaire.

Le défilé a ensuite pris la direction de la salle des fêtes avec toujours en tête la musique de la Banda. 250 personnes qui s’étaient inscrites se sont retrouvées à la salle Maurice Ravel pour partager un buffet, servi par les conseillers municipaux, tout en écoutant la musique de la Banda Desperados.

Pendant les trajets, la sécurité a été assurée par la Police Municipale en VTT.

La prochaine vague sera celle de la classe en 6 l’année prochaine.

C.Cléaux