Législatives partielles de la 5eme circonscription de Saône-et-Loire Communiqué des Victoires Populaires 71, l’Après 71 et Attac Mâcon

Suite à l’annulation des élections législatives de la cinquième circonscription de Saône-et-Loire par le Conseil Constitutionnel du 7 mars 2025, les électeurs·rices sont de nouveau appelé·e·s au vote en mai prochain. Il s’agit d’une opportunité décisive pour défaire l’extrême droite, saper ses idées racistes et inégalitaires et faire gagner le programme du Nouveau Front Populaire. Nous pourrions en effet empêcher un député du Rassemblement National de retrouver son siège, et gagner à la place un·e député·e de la gauche unie, élu·e sur la base du programme du NFP et de ses mesures pour la justice sociale, l’écologie et le renouveau démocratique.

Nous, associations, collectifs et mouvements citoyens, souhaitons la défaite du RN et l’application du programme du Nouveau Front Populaire. Nous pensons qu’une candidature unique à gauche est une condition sine qua non de victoire à ces élections législatives partielles.

Néanmoins, il semble que deux candidatures à gauche se préparent : la circonscription a été attribuée à LFI dans le cadre du Nouveau Front Populaire, or, le PS de Saône-et-Loire souhaite présenter une candidature socialiste. Lors des précédentes législatives partielles ailleurs en France, les partis du NFP ont respecté cet accord. Il nous semble important qu’il continue à être respecté, afin de maximiser nos chances de gagner, mais aussi pour poursuivre la dynamique d’union de la gauche. Cette union sera en effet vitale pour obtenir des victoires aux élections municipales de 2026 et permettre la déclinaison du programme du NFP à l’échelle locale.

C’est pourquoi nous appelons l’ensemble des partis membres du NFP à la responsabilité pour permettre une candidature commune, et nous appelons plus particulièrement le Parti Socialiste de Saône-et-Loire à respecter l’accord du NFP.

Nous appelons l’ensemble de nos membres et des personnes qui souhaitent l’application du programme du NFP à interpeller les dirigeant·e·s locaux du PS afin de leur rappeler nos priorités : l’union de la gauche sur la base du programme du NFP, la victoire contre le RN et la mise en place d’une politique de progrès social, écologique et démocratique telle que prévue dans le programme du NFP.

Face aux échecs de quarante ans de politiques néolibérales et à la montée d’une extrême droite toujours plus dangereuse pour la démocratie et les droits humains, il est plus que jamais urgent de mettre en place des politiques solidaires, écologiques et démocratiques partout en France. Donnons-nous en les moyens !

→ Pour interpeller le PS en moins d’une minute :

https://actionbutton.nationbuilder.com/share/SPK-QEJESEc=?lang=fr

Signataires : Victoires Populaires 71, Attac Mâcon, l’Après 71