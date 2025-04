Jeff de Bruges : Du bonheur à déguster et du plaisir à partager

En cette période de pâques, chez Jeff de Bruges vous trouverez forcément votre bonheur pour faire plaisir à tous vos petits et grands lapins.

De jolis coffrets, de délicieux moulages et du cacao issu de leur plantation en ‘Equateur’ afin de vous garantir un chocolat aussi savoureux que responsable. Et n’oubliez pas un bon chocolat c’est plus de cacao et moins de sucre.

Cette année pour faire plaisir à leurs clients, un œuf de 85g est offert dès 55€ d’achat et un mug en plus à partir de 88€*. 'offre valable jusqu’au 21 avril sous réserve de disponibilité et de devenir membre du JeffClub (adhésion gratuite)'

Un bon chocolat c’est aussi un message personnalisé ! Votre cadeau sera encore plus unique, plus gourmand et plus remarqué avec un message personnalisé.

Etonnez vos proches et faites écrire leurs surnoms ou leurs prénoms sur les œufs en chocolat.

Caroline, Juline et Pascal auront à cœur de vous accueillir non-stop de 9h30 à 19h. Et aussi un service de Click and collect. Jeff de Bruges 5 rue du châtelet 71100 Chalon S/ Saône. Tél 03 85 43 65 66 ([email protected] ).

