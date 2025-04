AVIS DE DECES - Monsieur Pascal DESBROSSES

PERREUIL - ESSERTENNE - SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE



Madame DESBROSSES Françoise,

son épouse ;

Monsieur DESBROSSES Didier,

Monsieur DESBROSSES Sylvain et Caroline,

ses fils et belle-fille ;

ses petits-enfants ;

son frère et sa belle-sœur ;

son oncle ;

sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pascal DESBROSSES

survenu le 8 avril 2025

à l'âge de 66 ans.

Ses obsèques auront lieu le mercredi 16 avril 2025 à 10h30 en l'église de Perreuil.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.