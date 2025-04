AVIS DE DECES - Madame Suzanne REMEAUD née REBOUILLAT

CHALON-SUR-SAÔNE



Patrick et Michèle REMEAUD,

Edwige et Rémy (†) PROST,

ses enfants ;

Maxime et Julia,

Marie et Jean-Nicolas,

ses petits-enfants ;

Louise, son arrière petite-fille;

Robert et Josette REBOUILLAT,

son frère et sa belle-sœur ;

Jacques et Jeanine REMEAUD,

ses neveux et nièces,

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Suzanne REMEAUD

née REBOUILLAT

survenu le mercredi 9 avril 2025, à l'âge de 92 ans.

Les obsèques auront lieu le mardi 15 avril 2025, à 15h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine ainsi que le personnel de l'EHPAD Roger Lagrange.

Pas de plaque.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.