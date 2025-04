195 millions d’euros votés par la Région : focus sur les projets en Côte-d'Or et Saône-et-Loire

Réunis en commission permanente vendredi 11 avril à Dijon, les élus régionaux de Bourgogne-Franche-Comté ont validé un ensemble d’aides régionales à hauteur de 195 millions d’euros. Tour d’horizon des investissements fléchés pour la Côte-d’Or (21) et la Saône-et-Loire (71), entre soutien aux entreprises, culture, développement local, transition écologique et formation.

Côte-d'Or (21) : de Dijon à Beaune, focus sur les investissements

Soutien aux entreprises :

AVS Réseaux à Dijon : 50 000 €

Polyfermentation à Quetigny : 50 000 €

SAS CAP Santé Talant (activités physiques adaptées) à Dijon : 40 000 €



Soutien à l’enseignement :

CFA Bâtiments BFC site de Dijon : 153 040 € pour équipements pédagogiques

CFA Bâtiments BFC Dijon : 39 135 € pour investissements immobiliers



Art et numérique :

MuséoParc Alésia (Alise-Sainte-Reine) : 45 400 € pour un programme numérique immersif

Les Ateliers Vortex – Dijon : 20 000 € dans le cadre du soutien à l’art contemporain

Compagnie Cirq’ônflex (Dijon) : 17 500 € pour le festival Prise de CirQ’



Culture et patrimoine :

Théâtre Dijon Bourgogne / CDN Dijon : soutien dans le cadre du spectacle vivant

Art Danse Bourgogne / Le Dancing CDCN Dijon : soutien régional

Commune de Bard-le-Régulier : 39 283 € pour la restauration de l’église Saint-Jean l’Évangéliste

Boncourt-le-Bois : aide pour réhabilitation et extension de l’espace de rencontres et de loisirs (EFFILOGIS)

Gissey-sur-Ouche : rénovation énergétique de la salle des fêtes et de la bibliothèque (EFFILOGIS)

Syndicat du bassin de l’Ouche (Sombernon) : 19 549 € pour travaux de mise en défens du ruisseau



Développement local :

Commune de Combertault : 10 000 € pour la transformation d’un terrain de tennis en terrain multisports

Commune de Brazey-en-Plaine : 465 820 € pour la requalification du centre-bourg

Nuits-Saint-Georges : entrée dans la convention Centralités rurales en région, dotation maximale de 500 000 € approuvée



Sport :

Sprinter Club Olympique Dijon (SCO) : 12 000 €

Saône-et-Loire (71) : un territoire bien doté, du Chalonnais à Mâcon

Soutien aux entreprises :

VINOSAKA (Mâcon) : 200 000 € pour innovation, 100 000 € pour le recrutement de cadres

BSD Laser (Saint-Léger-sur-Dheune) : 30 000 € pour la fabrication de pièces métalliques



Culture :

Théâtre Scène nationale de Mâcon : soutien régional

Artifices (Sampigny-lès-Maranges) : 227 600 € pour l’aide aux ensembles musicaux

L’Enharmonique (musique) : soutien via aide aux ensembles musicaux

Le Bât de l’Âne – Saint-Jean-de-Trézy : 8 000 €



Développement local et tourisme :

Syndicat mixte du Chalonnais (Grand Chalon) : 328 056 € pour l’aménagement de l’entrée sud de Chalon

Commune de Buxy : 31 530 € pour un schéma directeur dans le cadre du dispositif C2R

Montpont-en-Bresse : rénovation thermique de l’école (EFFILOGIS)



Spectacle vivant :

CNAREP L’Abattoir – Chalon-sur-Saône : soutien via les aides régionales à la culture

Les Traversées Baroques (musique ancienne) : aide régionale



Art contemporain :

Esox Lucius – Saint-Maurice-lès-Châteauneuf : 12 000 €



En résumé : un soutien large et structurant pour les territoires

Avec des projets emblématiques comme la création du campus universitaire Maret à Dijon (8,8 M€), la requalification de centres-bourgs, le développement de filières agricoles ou culturelles, ou encore la modernisation énergétique des bâtiments, la commission permanente du 11 avril marque un engagement fort de la Région en faveur de ses territoires.

Ces investissements visent à renforcer la cohésion territoriale, à booster l’économie locale, et à mieux préparer la transition écologique tout en valorisant le patrimoine et la culture locale.