LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "Cette circonscription, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est celle de Joxe, Mathus et Sirugue" rappelle Jérôme Durain

L'unique parlementaire de Saône et Loire socialiste, entend bien compter sur un nouveau soutien dans l'autre chambre en mai prochain, avec la candidature de Clément Mugnier.

Jérôme Durain, sénateur de Saône et Loire, a martelé auprès des militants socialistes de Saône et Loire, au siège de la fédération départementale à Chalon sur Saône, toute l'importance qu'il accordait à ce scrutin partiel, dont le premier tour se jouera le 18 mai. Si le PS a décidé de faire cavalier seul, bien loin du Nouveau Front Populaire de juin dernier, Jérôme Durain a insisté sur la valeur symbolique accordée à la circonscription de Chalon-Montceau, "c'est celle de Pierre Joxe, celle de Didier Mathus et de Christophe Sirugue, ce n'est pas n'importe laquelle à nos yeux".

Laurent GUILLAUMÉ