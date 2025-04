"La France Insoumise fait plus peur que le RN, et ça me fait mal de le dire" lance Franck Charlier, Secrétaire Fédéral du PS en Saône et Loire

L'officialisation de la candidature de Clément Mugnier sur la 5e circonscription de Saône et Loire signe l'officialisation de la rupture avec les accords de 2024 au sein du Nouveau Front Populaire. Et Franck Charlier, patron du PS 71, a mis aussitôt les choses au clair.

Si les tentatives d'éviter la rupture ont été nombreuses ces dernières semaines du côté notamment des Insoumis, le PS a décidé d'acter le divorce très officiellement ce samedi, avec l'annonce de la candidature du binôme Clément Mugnier - Isabelle Louis.

"Je n'ai jamais souhaité m'exprimer à ce sujet. Ce matin, je m'explique et on ne reviendra pas dessus" a a lancé en préambule aux militants Franck Charlier, avant de rentrer plus en détails, sur les points de tension avec la France Insoumise, mettant à mal une candidature unique sur la 5e circonscription de Saône et Loire dans le cadre du Nouveau Front Populaire.

"Qu'on ne se trompe pas, notre ennemi c'est l'extrême-droite, en aucun cas les autres candidats de gauche. J'ai toujours appelé au rassemblement de la Gauche mais le rassemblement porté par LFI ne fonctionne pas. Par deux fois, nous avons eu une candidature unique et par deux fois ça ne paye pas. On ne fait pas le plein de voix."

"Le rassemblement c'est pour gagner...pas pour une 2e place"

"Les conditions du rassemblement ne sont pas réunies avec la France Insoumise". Les dernières sorties médiatiques de la France Insoumise ont mis le feu au baril de poudre socialiste, avec notamment les dernières polémiques associant le chef du PS avec Marine le Pen. "Nous voir associés à l'extrême-droite, ce n'est pas possible. Le NFP, c'était avant tout un engagement, le renoncement à toute bordelisation de la vie politique. Et on en mesure le résultat aujourd'hui".

"Aujourd'hui, LFI fait plus peur que le Rassemblement National et ça me fait mal de le dire. Je porte l'espoir d'une société plus fraternelle plus solidaire, une 5e circonscription où il fait bon vivre".

Laurent GUILLAUMÉ