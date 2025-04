Visite d’avancement du chantier de rénovation du réseau d’eau et assainissement sur la commune de Virey le Grand.

Ce mardi 8 avril, le Grand Chalon, en charge de la compétence eau et assainissement et maître d’ouvrage, était dans la commune de Virey pour faire le point d’avancement des travaux de remplacement de canalisations d’assainissement et d’eau potable, travaux lancés début 2025.

Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Vincent Bergeret, vice-président en charge de l’eau et de l’assainissement, Guillaume Thiébaut maire de Virey, Patrick Bardiau son adjoint ainsi que des représentants de l’entreprise Guinot, d’Artelia (maître d’œuvre) et de la DEA, étaient présents sur le terrain au carrefour des rues Jean Moulin, de Crissey, du pont des Saules et impasse Edith Piaf.

Ampleur des travaux :1 200 mètres de canalisations remplacés.

Le chantier qui a débuté fin janvier 2025 par la rue Jean-Moulin va se poursuivre jusqu’au mois de juin. Les travaux consistent à remplacer 460 mètres linéaires de canalisations d’assainissement et 770 mètres linéaires de canalisations d’eau potable. Ces travaux permettront de réduire les eaux claires parasites (ECP) de 49 m3/j. Les travaux sont réalisés par le groupement DBTP-Guinot-EHTP, sous la maîtrise d’œuvre d’Artelia.

Une deuxième phase est prévue en juin/juillet pour effectuer les branchements chez les particuliers.

Un chantier de 576 836 € financé à 76 % par le Grand Chalon et 24 % par l’Agence de l’eau.

Sébastien Martin président du Grand Chalon a rappelé les positions de la communauté d’agglo sur le coût de l’eau. « Notre tarif de l’eau est le moins cher du Chalonnais » a-t-il précisé.

Il a donné quelques précisions d’ordre général sur la politique de l’eau et de l’assainissement : « L’eau et l’assainissement sont des politiques publiques prioritaires. Le Grand Chalon montre une fois de plus, sur ce chantier, son engagement pour la qualité de l’eau, et donc de l’environnement. Depuis 2020, nous avons investi 1 218 640 € sur la commune de Virey.

Cette année, le Grand Chalon investira 4 M€ pour l’eau potable et 9 M€ pour l’assainissement. Les canalisations sont changées, par nos soins, au bout de 60/75 ans, par contre ailleurs en France c’est plutôt autour de 100-110 ans. Il existe encore environ 25 000 syndicats des eaux dans le pays, notre tarif de l’eau est le moins cher du Chalonnais. Tout cela, c’est grâce au transfert de compétence à l’intercommunalité, n’en déplaise à nos détracteurs. De plus, face au réchauffement climatique, il faut des réseaux d’eau de qualité pour éviter la surconsommation. »

Ces travaux n’ont pas été sans quelques surprises et aménagements nécessaires.

C.Cléaux