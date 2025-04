L’entreprise de tôlerie Jannin-Carnet (TJC) a ouvert ses portes au président du Grand Chalon pour une visite du site.

52 ans d 'expériences dans le métier de la tôlerie fine en conception et réalisation de pièces simples, de sous-ensembles et d’ensembles complets.

Historique de l’entreprise TJC :

Fondée par Gérard Jannin-Carnet en 1973, l’entreprise a fait ses preuves dans la tôlerie fine de précision auprès de clients français et internationaux dans différents secteurs de l’industrie. Elle est reconnue comme telle dans la réalisation de produits pour le ferroviaire, la défense, la billetterie, l’automobile, etc…

En 2003, les deux filles de Gérard Jannin-Carnet, Nathalie et Sandrine, le rejoignent ; en 2015, elles ont repris l’entreprise et ont mené un plan industriel, plaçant TJC à la pointe de la technologie. L’entreprise est actuellement, et ce depuis 2007, dans la zone de Saôneor.

La famille Jannin-Carnet a choisi de confier et vendre TJC à Gilles Bennardo, un grand connaisseur de l'industrie. L’entreprise de tôlerie fine de précision lui a été cédée en mars 2024 pour lui donner un nouvel élan.

Le dirigeant de l’entreprise, Gilles Bennardo :

Gilles Bennardo, un grand connaisseur de l'industrie, a 20 ans d’expérience comme salarié à des postes de responsable de production et de direction d'usine, il a aussi assuré des missions de management de transition d’entreprise. Il a toujours gardé en tête un projet d’acquisition. Aujourd’hui, il est à la tête de TJC qui compte une quarantaine de salariés dont quelques séniors.

Ce mardi 8 avril, le président du Grand Chalon Sébastien Martin, madame le maire de Fragnes La Loyère Laurence Olivier accompagnée du conseiller municipal Pascal Gautheron sont venus visiter l’entreprise en plein essor.

Après la présentation de son équipe de direction, Gilles Bennardo parle de son entreprise et de l’évolution rapide de son carnet de commande en rapport avec la conjoncture géopolitique internationale : « On est sur un très haut niveau de savoir-faire avec des certifications pour le train, etc… ; une certification aussi pour fabriquer des pièces de défense, on ne va pas trop s’étendre sur le sujet défense qui est assez sensible, … je n’en dirai pas plus. C’était un secteur très anecdotique jusqu’à l’année dernière et là on a doublé le carnet de commande en 6 semaines pour vous donner un ordre de grandeur. » et il poursuit : « Nos clients sont des gros donneurs d’ordres soit en direct soit en indirect. Nos pièces partent dans des grands groupes et elles vont être utilisées quelque part dans le monde sur des équipements sur lesquels on n’a pas d’informations ».

Pour présenter son usine, Gilles Bennardo a fait un point sur l’évolution de la masse salariale de l’entreprise depuis son rachat : « il y avait 35 salariés officiellement lorsque j’ai racheté, on a embauché 17 personnes depuis que je suis arrivé avec Céline Jankowski (RH), pour remplacer une partie des gens qui étaient partis en 2023 avant le rachat et pour pérenniser une dizaine de postes en intérim. Aujourd’hui on est 41. Et pourquoi ces embauches ? On est sur un secteur où il y a plus de travail puisque les carnets de commandes en ferroviaire sont forts et en énergie sont maintenus, la défense, ce n’était pas prévu dans le plan initial mais c’est là, d’autres secteurs bâtiments, automobile sont en recul mais ça a été fortement compensé par le paramédical… »

TJC table sur la qualité en réduisant au maximum les non-conformités et en garantissant les livraisons à l’heure chez les clients. Les investissements réguliers sont aussi au cœur de l’entreprise pour rester compétitive. Elle continue son plan d’embauche de personnel et cherche un soudeur Tig/Mig, un soudeur sur poste laser… Les nouveaux embauchés passent par une phase de qualification interne correspondant aux exigences clients.

La direction a pris le pari des embauches, du rééquilibrage des salaires, des investissements, en étant consciente de la diminution des marges que cela allait engendrer.

L’entreprise travaille et fait la mise en forme de pièces inox/ acier /alu /cuivre par cisaillage, poinçonnage, découpe laser, pliage en CN et robotisée, soudure Tig/Mig/ Laser, effectue du traitement de surface… peinture poudre intégrée, du montage de sous-ensembles et intégration.

La société TJC a connu une croissance régulière ces cinq dernières années. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 6 M€ en 2023. Le chiffre d’affaires à septembre 2024 était de 5,7 M€.

L’atelier s’étend sur 8500 m2, la visite guidée des parties de production dite moins sensible a été commentée par Gilles Bennardo, Jean-François Bigeard directeur de production et Olivier Laurent directeur commercial. Les élus ont pu découvrir le milieu industriel avec ses machines et les personnels qui les font fonctionner, découvrir aussi la multitude de pièces fabriquées et la réalisation de sous-ensembles.

Un film montrant la réalisation d’un support de téléphone a été projeté après la visite des ateliers. Pour voir le film cliquer ici : support téléphone

C.Cléaux