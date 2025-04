Et si vous vous laissiez embarquer par les fourneaux de François Pelletier et du restaurant Le Saint-Loup ?

Après avoir fait ses armes en Haute-Savoie chez un double macaron Michelin puis à l'Abbaye de la Bussière, François Pelletier a racheté en 2023 le Saint-Loup à Saint-Loup de Varennes. Une belle manière de s'élancer en contrôlant lui-même ses envies culinaires. Si pour le moment, l'adresse reste encore sous les radars, elle devrait au fil des prochaines années prendre un réel essor, au regard des propositions présentées.

Avec un menu du marché les jeudi, vendredi et lundi midi à 29 euros pour entrée et plat ou plat-dessert, vous aurez de quoi assouvir vos papilles désireuses de partir à la découverte. Pour les soirs et les week-end, le Saint-Loup passe en mode gastronomique à partir de 50 euros pour son menu 4 services. Précisons qu'il est opportun de réserver soit par téléphone au 03 85 44 21 58 ou via le site internet de l'établissement.

Avec une capacité d'accueil d'une vingtaine de couverts, "on a fait le choix de la qualité, avec des produits frais au quotidien" confie François, "privilégiant les produits de saison". Au menu du moment ? Asperges de Roques-Hautes, pièce de boeuf.... A noter que l'établissement propose tous les jours, au choix entre deux entrées, deux plats (poisson ou viande) et deux desserts au choix. De quoi assouvir tous les appétits. Et puis François en cuisine et Elio en salle sauront vous conseiller.

Pour le reste, on vous invite à tester avant que l'établissement change de statut.

Adresse : 13 D906, 71240 Saint-Loup-de-Varennes - 03 85 44 21 58

Laurent GUILLAUMÉ - Photos Christophe Fouquin