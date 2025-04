Pose de la première pierre de la réfection du bâtiment d’externat et de la construction d’un bâtiment atelier au lycée général et technologique Henri Parriat

Ce mardi, Willy Bourgeois, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, en charge des lycées, de l’offre de formation, de l’apprentissage, de l’orientation et de la communication, et Pascal Villette, proviseur du lycée Henri Parriat de Montceau-les-Mines (71), ont posé la première pierre de de la réfection du bâtiment d’externat et de la construction d’un bâtiment atelier.

Les travaux réalisés consistent, d’une part, en l’entière rénovation du bâtiment d’externat, ainsi que d’un labschool dédié à expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques autour du numérique, et d’autre part, la création d’un bâtiment pour l’atelier destiné aux travaux de maintenance du lycée.

Près de 11 millions d'euros financés par la région Bourgogne-Franche Comté

En matière de lycées, la Région gère un patrimoine composé de 128 établissements d’enseignement et 1 431 bâtiments, sur une surface globale de 2,3 millions de mètres carrés.

Par ses compétences, la Région contribue à la qualité du service public de l’éducation. L’action régionale vise à accompagner de façon adaptée les conditions d’apprentissage des 103 000 lycéennes et lycéens et les activités de l’ensemble de la communauté éducative, en prenant en compte de multiples enjeux dont ceux des transitions écologique et numérique.

Intégrant une recherche de sobriété et un accompagnement social, les interventions de la Région portent sur trois domaines clés : le patrimoine immobilier, le fonctionnement et les équipements des lycées, et les infrastructures et activités liées au développement du numérique éducatif.

Le lycée Henri Parriat, situé à Montceau-les-Mines, est un établissement d’enseignement général et technologique qui propose un large éventail de formations, allant des filières générales et technologiques (STI2D, STMG) aux classes préparatoires aux grandes écoles et plusieurs BTS. Depuis une hausse des effectifs en 2019, le lycée accueille environ 900 élèves désormais. Son organisation repose sur un ensemble de bâtiments structurés autour d’un axe principal, avec des espaces dédiés à l’administration, aux enseignements, aux ateliers pédagogiques, à la restauration et aux équipements sportifs.

La restructuration complète du bâtiment d’externat du lycée (bâtiment 11), qui abrite également un labschool. Le projet prévoit :

• Remise à neuf complète des locaux

• Réseau informatique adapté aux nouveaux usages

• Remise aux normes accessibilité et sécurité incendie

• Isolation

• Ravalement des façades

• Reprise de l’étanchéité des petites toitures terrasses et des descentes d’eau pluviale

• Amélioration thermique de l’enveloppe : isolation thermique murale par l’extérieur

• Isolation des toitures terrasses refaites

• Rééquilibrage des réseaux de chauffage

• Ventilation refaite à neuf

Ce bâtiment sera rénové suivant le niveau BBC rénovation demandé, pour une consommation inférieure à 96 kWh/m²/an d’énergie primaire, représentant une économie de l’ordre de 20 000 € par an sur les dépenses énergétiques. Le nouveau bâtiment devra respecter la réglementation thermique ou environnementale en vigueur (Objectif 2040 : réduire de 50 % la consommation d’énergie finale). Des tests de perméabilité à l’air sont prévus à différents stades du chantier, avec un objectif de performance fixé à un débit proche de 0,6 m³/ (h.m²).

La construction d’un nouveau bâtiment pour les agents de maintenance, après démolition du bâtiment existant (bâtiment 17) utilisé comme espace de stockage, et le remplacement de l’abri à deux-roues par une infrastructure plus adaptée et sécurisée.

Le nouveau « bâtiment ateliers » aura des sols en béton brut, hors zone vestiaires/sanitaires qui sera carrelée. Les murs hors zone vestiaires/sanitaires seront en matériau brut (parpaing, bardage métallique…) et peints en couleur claire. Ce bâtiment ne comportera pas de faux-plafonds hors zone vestiaires/sanitaires. Les ateliers devront bénéficier de lumière naturelle.

En 2025, la Région mobilise plus de 307 M€ au service de sa politique éducation.