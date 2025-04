2 975 recrutements d’ici 2030 pour la filière des réseaux électriques en Bourgogne-Franche-Comté pour réussir la transition énergétique

Face aux enjeux d’électrification des usages, de développement des énergies renouvelables et de résilience des réseaux électriques, la filière doit recruter 43 000 personnes en six ans sur ses métiers cœurs dont 2 975 en Bourgogne-Franche-Comté.

Le programme des « Ecoles des réseaux pour la transition énergétique », porté par l’ensemble des industriels des réseaux électriques, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur, le ministère du Travail et de l’Emploi, contribue à relever ces défis.

Enedis et RTE prévoient d’investir près de 200 milliards d'euros d'ici 2040 pour poursuivre l’adaptation du réseau au changement climatique, ainsi qu’au développement des nouveaux usages comme la mobilité électrique ou encore l’intégration des énergies renouvelables. La réalisation de ces investissements conduit à des volumes de recrutements élevés ces prochaines années au sein des entreprises de la filière des réseaux électriques.

1 600 entreprises (gestionnaires de transport et de distribution d’électricité, fournisseurs de matériels et prestataires) composent aujourd’hui la filière des réseaux électriques, soit environ 100 000 emplois.

Financée par l’Etat dans le cadre du programme « Compétences et métiers d’avenir » du plan France 2030, l’étude « Besoins en emplois et compétences de la filière des réseaux électriques »1 définit précisément les besoins en recrutement et formule des propositions pour adapter les dispositifs de formation initiale et professionnelle.

Selon les conclusions de l’étude :

- Compte tenu des départs naturels, l’atteinte de ces effectifs nécessite de recruter environ 2 975 femmes et hommes en Bourgogne-Franche-Comté entre 2025 et 2030 sur ces quinze métiers techniques.

- Ces créations d’emploi concernent la Côte-d’Or, le Doubs, la Haute-Saône, le Jura, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Territoire de Belfort et l’Yonne.

Ces besoins massifs de recrutement vont mettre en tension les dispositifs de formation initiale et professionnelle avec des enjeux de dimensionnement et de remplissage, des problèmes de répartition territoriale, de concurrence intersectorielle, de faible féminisation…

L’étude formule des recommandations :

- Renforcer l’attractivité des métiers de la filière et des formations qui y conduisent dès le collège en multipliant les actions de sensibilisation auprès des collégiens, des parents, des enseignants et des conseillers d’orientation ;

- Mener des actions ciblées pour favoriser la féminisation des métiers ;

- Faire évoluer les contenus des formations et développer des spécialisations ;

- Augmenter les capacités des formations, notamment en BTS électrotechnique ;

- Diversifier les viviers de recrutement en développant des offres de formation pour les personnes en reconversion...

Préparer les jeunes aux emplois de la transition énergétique avec le programme des « Ecoles des Réseaux pour la transition énergétique »

Lancé en 2023 dans le cadre d’un partenariat entre Enedis, RTE et les organisations professionnelles du secteur FNTP, SERCE, SNER, GIMELEC, SYCABEL, le programme des « Ecoles des réseaux pour la transition énergétique » vise notamment à renforcer l’attractivité des formations et des métiers de la filière.

Aujourd’hui, le programme rassemble en Bourgogne-Franche-Comté 7 lycées en Bac Pro MELEC et BTS électrotechnique :

- En Côte-d’Or, les lycées Hippolyte Fontaine et Eiffel à Dijon, et le lycée Eugène Guillaume à Montbard

- Dans le Doubs, le lycée Jules Haag à Besançon et le lycée Toussaint Louverture à Pontarlier

- En Haute-Saône, le lycée Georges Colomb à Lure

- Dans la Nièvre, le lycée Pierre Gilles de Genes à Cosne

Ce programme offre des formations professionnalisantes orientées vers les métiers des « réseaux électriques » partout en France avec :

- 30% de contenus spécialisés dédiés aux métiers de la filière ;

- 18 semaines de stage dans les entreprises partenaires ;

- Des visites sur le terrain et des rencontres avec des professionnels ;

- Des interventions de salariés volontaires en classe.

Par ailleurs, le programme vise également à développer des formations professionnelles pour favoriser la reconversion et la réinsertion vers les métiers de la filière en partenariat avec France Travail et des organismes de formation.