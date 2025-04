Jeunes-sapeurs Pompiers : la section recrute pour la saison 2025-2026

Tu as entre 12 et 14 ans ?



Tu es sportif et motivé et un bon esprit d'équipe ?

Tu habites sur l'agglomération de Chalon sur Saône ?

Envoie une lettre de motivation en mentionnant ton prénom, ton nom, ta date de naissance, ton adresse postale, ton adresse mail et ton numéro de téléphone à l'adresse suivante : [email protected]





Date limite de candidature :

Dimanche 11 mai 2025

Date des tests de recrutement :

Mercredi 4 juin 2025

