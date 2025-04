Du côté des Maranges : un avant-goût festif de la Saint-Vincent Tournante

Un événement gourmand et convivial qui fait figure de répétition générale avant la grande Saint-Vincent Tournante, prévue en janvier 2026 dans les trois villages viticoles de l’appellation.



Deux jours de fête, de dégustations et de balades

Chaque année, ce rendez-vous printanier propose aux visiteurs un véritable parcours œnologique dans les villages des Maranges, à tour de rôle hôte de la fête. En 2025, c’est Sampigny-lès-Maranges qui accueille les festivités. Au programme : dégustations dans les caves d’une vingtaine de vignerons de l’appellation, randonnées dans les vignes, entre vallons, rivières et collines, petite restauration sur le pouce, et une ambiance chaleureuse et animée, fidèle à l’esprit bourguignon.



Une appellation d’exception, au cœur des Climats de Bourgogne

Situés à l’extrême sud de la Côte de Beaune, les Maranges réunissent trois villages : Sampigny-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges et Cheilly-lès-Maranges. L’appellation, reconnue en 1989, couvre 198 hectares, dont 84 en premier cru : La Fussière, Le Clos des Rois, Les Clos Roussots, et bien d’autres encore.

Classés au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015 au titre des Climats du vignoble de Bourgogne, les Maranges incarnent une viticulture de caractère : des rouges puissants et épicés, issus du Pinot noir, aux arômes de petits fruits rouges et noirs, des blancs gras et aromatiques, produits en plus petite quantité à partir de Chardonnay.



Un rendez-vous à ne pas manquer

Que vous soyez amateur de grands crus, curieux du terroir bourguignon ou simple promeneur en quête de convivialité, “Du côté des Maranges” est une belle occasion de découvrir ce coin de Bourgogne en toute simplicité, un verre à la main et le sourire aux lèvres.



Rendez-vous les 19 et 20 avril à Sampigny-lès-Maranges ! Dépliant ici