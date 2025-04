AVIS DE DECES - Monsieur Henri BOILLOT

GIVRY - PONCEY - THIL - BRUE-AURIAC - AIX-EN-PROVENCE - GRENOBLE



Nelly BOILLOT, son épouse ;

Hélène, Anne, Laure et Isabelle, ses filles et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

son frère, Vincent et ses enfants ;

parents et amis,

ont la grande peine de vous faire part du décès de

Monsieur Henri BOILLOT

survenu le 16 avril 2025

à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 24 avril 2025 à 14 heures en l'église de Givry.

La famille remercie chaleureusement l'ensemble du personnel soignant pour leurs bons soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.