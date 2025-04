Un chêne "qyercus petraea" Arbre de vie planté à Châtenoy le Royal en l’honneur des donneurs et familles de donneurs d'organes.

Ce 15 Avril 2025, la municipalité de Châtenoy le Royal a organisé une cérémonie en l’honneur des donneurs d’organes et familles de donneurs à l’aire de jeux pour enfants située au carrefour des rues Chopin et César Franck.

En présence de Vincent Bergeret, maire de Châtenoy, de Marie Mercier, sénateur, d’Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon, d’élus, de Georges Rollin président d’ADOT71, des membres de France ADOT71 et les bénévoles, d’habitants, un Arbre de Vie a été planté à proximité de l’aire de jeux.

Madame le sénateur et monsieur le maire ont donné le premier coup de pelle. Le président et les membres d’ADOT71, la vice-présidente du Grand Chalon ont à leur tour mis de la terre au pied de l’arbre.

Une plaque explicative aux abords du chêne a été découverte par les autorités civiles et le président de l’association pour le don d’organes.

Monsieur le maire a invité tous les participants à cette cérémonie dans le salon d’honneur de la mairie pour les discours.

Georges Rollin a remercié la municipalité pour avoir accepté cette plantation d’un arbre symbolique en remerciements aux donneurs d’organes et de tissus et leurs proches : « Dans la continuité de faire passer le message de la vie, votre commune a choisi cet emplacement très fréquenté pour la plantation de cet arbre de vie accompagné d’une plaque explicative… Merci aux élus de votre commune qui nous permettent de faire passer le message du don et de la vie, aux donneurs pour les personnes greffées et à leur famille. Cet engagement peut continuer par des conférences en milieu collège, entreprises, mairies, etc…Merci encore pour cette prise de position au" Oui pour la vie" »

Monsieur le maire et madame le sénateur ont ensuite pris la parole pour exprimer l’engagement et le soutien qu’ils portent au don d’organes où chacun agit selon ses convictions mais souvent par manque d’informations hésite.

Adot71 exprime un grand merci à toutes les personnes qui, par leur présence, ont honoré les donneurs et leurs familles.

Monsieur le maire a ensuite invité toutes les personnes présentes à se rapprocher de la table pour venir prendre le verre de l’amitié.

Le Don d'organes, il faut en parler. Le don d'organes on en parle.

Contact Adot71 : [email protected]

C.Cléaux