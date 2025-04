AVIS DE DECES - Monsieur Alain PILLOT

OUROUX-SUR-SAÔNE - SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN - SAINT-MARCEL



Stéphanie et Hervé,

sa fille et son gendre ;

Julien et Justine, Jimmy,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain PILLOT

à l'aube de ses 70 ans

Les obsèques seront célébrées le vendredi 25 avril, à 15 h 30, en l'église de Saint-Germain-du-Plain.

Alain repose à la chambre funéraire de l'Abergement Sainte-Colombe.

Il a rejoint son fils,

David

décédé en 2011.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.