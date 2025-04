Un projet ambitieux à l'échelle européenne porté par l'IUT de Chalon sur Saône

L’IUT de Chalon-sur-Saône, composante de l’Université Bourgogne Europe, s’est engagé dans la candidature d’un Centre d’Excellence Professionnelle (Center of Vocational Excellence) dédié aux Agroéquipements en partenariat avec cinq pays européens. Ce projet ambieux vise à répondre à un enjeu crucial : former une nouvelle génération de techniciens et d’ingénieurs dans un secteur en pleine mutation technologique.

Un enjeu stratégique pour l’agriculture de demain

Face aux défis environnementaux, à la transion numérique et au vieillissement des professionnels du secteur, les besoins en compétences qualifiées dans le domaine des agroéquipements explosent. En France, ce sont 18 000 postes à pourvoir d’ici 2030. La tendance est similaire dans toute l’Europe.

Ce futur Centre d’Excellence Professionnelle entend répondre à cette urgence en créant un écosystème européen de compétences, réunissant établissements d’enseignement supérieur, lycées professionnels et entreprises (PME/PMI) autour d’un objectif commun : former aux métiers techniques de l’agriculture de demain, intégrant robotique, capteurs intelligents, drones et solutions durables.

Une coopération européenne

Ce projet fédère six pays européens (France, Allemagne, Italie, Irlande, Belgique, Pologne), chacun représenté par un triptyque : une université, une école professionnelle et une entreprise. Ensemble, ils développeront des actions concrètes :

• Modules de formation en ligne

• Stages et mobilités internationales pour les étudiants

• Partages de pratiques entre formateurs

• Recherche appliquée avec les entreprises partenaires

• Parcipation à des salons professionnels et actions de sensibilisation

Des coopérations sont également envisagées avec des partenaires hors Europe, notamment en Turquie, au Sénégal, et potentiellement en Ukraine et en Ouzbékistan.

Un projet ambitieux porté par l’IUT de Chalon-sur-Saône

Ce projet s’inscrirait dans la connuité des actions menées par le Campus des Métiers et des

Qualifications Agroéquipements, dont l’IUT de Chalon-sur-Saône fait partie. Avec un budget estimé entre 3 et 4 millions d’euros sur 4 ans, le Centre d’Excellence Professionnelle Agroéquipements cherchera à donner une dimension européenne à l’enseignement et la formation professionnelle, tout en renforçant l’innovation locale et l’atractivité des métiers agricoles.

Le dossier de candidature sera déposé le 11 juin auprès de la Commission européenne. Les résultats sont attendus en novembre 2025. En cas de validation, le projet démarrera officiellement au printemps 2026.