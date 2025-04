LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Un espace réduit pour Marie-Claude Jarrot et Sébastien Martin

Du côté de Marie-Claude Jarrot, candidate revendiquant la droite et le centre, on affiche le camp de la légitimité, au lendemain de l'officialisation de la candidature soutenue par Gilles Platret et André Accary. Une légitimité liée au recours gagné après un certain nombre d'irrégularités permettant le maintien à 4 petites voix de Gilles Platret au second tour en juin dernier. Si les lignes politiques entre Marie-Claude Jarrot et Sébastien Martin ont beaucoup de similarité, au point même que certains évoquaient le rapprochement avec le parti Horizons d'Edouard Philippe du Président du Grand Chalon, il y a une forme d'amertume et d'interrogation du côté du camp Jarrot et Louis Margueritte.

Ne siégant plus dans le parti LR depuis de nombreuses années, compte-tenu d'un grand nombre de prises de positions sociétales, Sébastien Martin va devoir retourner avec son bâton de pélerin, séduire un électorat, qui pour beaucoup est déjà parti à la droite de la droite, les autres plus sensibles à la Macronie.

C'est dire que les espaces de vie sont réduits à pas grand chose pour les candidats Martin et Jarrot. Pour l'un comme pour l'autre, le vrai enjeu du 18 mai prochain, jour du premier tour de scrutin, est d'arriver devant l'autre. Chacun s'accorde à dire que la qualification se jouera dans un mouchoir de poche, et potentiellement à quelques voix, d'autant plus dans une législative partielle, généralement fort peu mobilisatrice.

A ce petit jeu là, le partage d'une frange électorale déjà réduite, pourrait profiter au candidat sortant, Arnaud Sanvert. Par chance, pour les candidats de la droite républicaine, la gauche part elle aussi divisée... C'est dire que le jeu est grand ouvert avec un nombre de cartes en main bien réduit.

Laurent GUILLAUMÉ