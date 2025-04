AMC a mis le feu à la salle Sembat lors du concert consacré à "Pagny, ABBA et Queen".

L’association AMC et l’école de musique Sandrine et Gilbert Drigon n’ont pas fini de surprendre le public, encore ce samedi, pour ce concert en partenariat avec la Croix Rouge, l’ensemble musical avait mis la barre très haute en s’attaquant à trois monstres de la chanson et du spectacle.

650 personnes dans la salle Marcel Sembat dont des élus de Chalon, des personnalités d’associations, de la Croix Rouge, du Lions Club, captivées par les voix de Denis, Marie, Louane, Lauraline et bien d’autres de cette troupe connue et reconnue dans tout le chalonnais. Accompagnés par des musiciens prestigieux et fidèles à l’association, chanteurs, chanteuses et danseuses ont su captiver l’auditoire jusqu’à une heure avancée de la soirée.

AMC, une association bien ancrée sur le territoire de Bourgogne et portée par Sandrine Drigon, un des piliers de la troupe à la fois cheffe de chœur, musicienne, animatrice, etc… et par Anne-Marie Recordon présidente qui consacre beaucoup de temps aux diverses tâches administratives et autres. Bien sûr elles sont bien aidées par les membres, preuve en est, les jeunes femmes ont choisi les tenues de scène, réalisé les chorégraphies pour le spectacle. La Croix Rouge reconnue d'utilité publique, partenaire de cette soirée et son président Camille Monnot un des pilier de cette institution chalonnaise.

Le spectacle :

Toute la première partie a été consacrée aux chansons de Florent Pagny avec en ouverture "l’Instinct" histoire de rappeler qui on est et d’où on vient interprété par Denis avec le soutien aux percussions des enfants de l’école de musique, des musiciens de l’orchestre et très vite rejoint par le chœur.

Au total, 14 chansons de Florent Pagny dont des titres prestigieux comme "Savoir Aimer","Bienvenue chez moi", "Et un jour une femme", "Ma liberté de penser", "Là où je t’emmènerai", "Les murs porteurs" interprété par le jeune Amaury ou "Rafales de vent" par les enfants de l’école de musique, ont transporté le public ailleurs, là où on fait le vide dans sa tête, là où la musique et les chansons ont pris toute la place dans nos pensées.

Mais ce n’était pas tout, une deuxième partie allait conduire l’auditoire dans le monde de deux groupes à la renommée mondiale,ABBA et Queen.

ABBA rappelant à bon nombre de personnes les titres inoubliables avec les voix enchanteresses de Pauline, Anissa et Marie dans "Take a chance on me" accompagnées par le chœur dirigé par Denis et Joseph Bijon à la guitare, ou encore d’Eléonore, Inès, Romane, Lauraline avec la chanson "Mamma Mia", Louane, Perrine, Anissa et Annie dans le merveilleux titre "Voulez-vous", pour n’en citer que quelques-uns bien connus du groupe.

Queen, pas besoin de présenter ce groupe qui a fait rêver avec son titre "We are the champions" interprété ce samedi soir par Anissa, Félix, Steph et Hélène. D’autres titres aussi accrocheurs ont fait un tabac auprès du public à l’image de "We will rock you" avec Abby Gaelle, Téo, Lilya et Maylie, "Show must go on " chanté par Pauline, Auriane et Perrine, …

Une douzaine de chansons entre ABBA et Queen et entre temps pour finir de chauffer la salle de magnifiques solos de guitare de Joseph Bijon et Tom Juvigny jusqu’au moment ultime où le spectacle arrive à sa fin sur des notes du groupe ABBA "Gimme Gimme Gimme" chanté par Anissa, Laureline, Marjanne, Flavie et Maelys pour le premier Bis et "Dancing Queen" avec Auriane, Hélène, Annie, Marjanne, Lilya, Anissa et Laureline pour le deuxième Bis. Le public debout dans la salle a ovationné les musiciens, chanteurs et chanteuses, le chœur adultes et enfants, et surtout Sandrine Drigon qui a orchestré tout ce petit monde.

Un gros travail du côté des musiciens avec Gilbert et Sandrine Drigon, Fabrice Poulalier aux claviers, Clément Drigon à la batterie, Joseph Bijon et Tom Juvigny à la guitare, sans oublier la régie son et lumières.

Anne-Marie Recordon présidente d’AMC et Camille Monnot président de la Croix Rouge peuvent être satisfaits de cette soirée pleinement réussie.

C.Cléaux